‘No Time to Die’ triunfa en taquillas y recauda 56 mdd en EU en su fin de semana de estreno

Después de más de 18 meses de retrasos por la pandemia, No Time to Die llegó a los cines de Estados Unidos. La última película de James Bond de la era de Daniel Craig recaudó 56 millones de dólares en 4 mil 407 cines norteamericanos, según estimaciones realizadas este domingo que la colocaron en el primer lugar en taquillas.

La cinta no rompió ningún récord de pandemia o de 007, pero tampoco se quedó muy lejos; de hecho, es el cuarto mejor estreno de la serie que ya suma 25 películas. Aunque James Bond no es Marvel cuando se trata de fines de semana de estreno, siempre ha tenido una audiencia de mayor edad que generalmente no acude a las salas en el primer fin de semana. De hecho, el mejor debut de una cinta de Bond ni siquiera alcanzó los 100 millones de dólares. Fueron 88.4 millones para Skyfall, que se estrenó en 2012.

”Pasó mucho tiempo para llevar esta película a la pantalla grande”, dijo Erik Lomis, jefe de distribución de United Artists Releasing. ”Está justo donde pensamos que estaría y justo donde el seguimiento predijo que llegaría”.

Cary Joji Fukunaga fue el encargado de dirigir esta entrega, coprotagonizada por Lea Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Ana de Armas, Lashana Lynch y Rami Malek, como antagonista. Tanto la crítica como el público han tenido una respuesta positiva (84% en Rotten Tomatoes y un A- en CinemaScore). Según los datos hasta el momento, las audiencias han sido mayoritariamente masculinas (64%) y mayores de 35 (57%).

A diferencia de muchas películas que se lanzaron durante la pandemia a través del streaming o de forma híbrida, No Time to Die nunca consideró estas opciones para su estreno. Además de haber sido la película de Bond más larga de la historia de la saga con dos horas y 43 minutos, también fue una de las más caras con un presupuesto de producción que rondó los 250 millones de dólares, sin incluir los costos de marketing, que supuestamente excedieron los 100 millones.

”Michael Wilson y Barbara Broccoli son grandes creyentes dentro de la experiencia teatral”, dijo Lomis sobre los productores del filme. ”Nos entregaron una película excelente y juntos la llevamos al teatro. Eso fue muy importante para nosotros, para ellos y para los dueños de los cines. Y cuando ves este tipo de resultados, es muy gratificante”.

Según el distribuidor norteamericano United Artists Releasing, el 25% de los espectadores regresó a los cines por primera vez en 18 meses durante este fin de semana, lo que sugiere que la última entrega de 007 tendrá un largo recorrido.

También dijo que ha estado recibiendo llamadas de propietarios de los cines de todo EU diciendo que el público ha estado aplaudiendo regularmente al final de la película.

Pero la rentabilidad de las cintas de Bond se reduce en última instancia a lo internacional, que en la era de Craig ha representado regularmente más del 70% del total mundial. No Time to Die se lanzó en el extranjero el fin de semana pasado, con Universal y MGM manejando diferentes territorios, hasta el domingo se estimaba que los ingresos brutos globales superaban los 313.3 millones.

”Esta película se volvió tan grande porque fue realmente la primera de alto perfil que se alejó de su fecha de estreno cuando comenzó la pandemia”, dijo Paul Dergarabedian, analista de medios de Comscore. ”Que Bond siga siendo atractivo, viable y relevante unos 60 años después es bastante sorprendente”, añadió.

Por debajo de Bond, en segundo lugar se ubicó Venom: Let there be Carnage, película que ocupó el primer puesto la semana pasada y que cayó un 64% desde su lanzamiento récord de 90 millones de dólares. En su segundo fin de semana sumó 32 millones, hasta la fecha lleva recaudados 185.6 millones de dólares a nivel mundial.

Aparte de No Time to Die, fue una semana relativamente tranquila en cuanto a la taquilla. Otras películas que debutaron incluyen el estreno de la producción islandesa Lamb de A24, la cual ganó 1 millón de dólares en sólo 583 salas y Mass de Bleecker Street, que se estrenó en cuatro salas con 14 mil 457 dólares.

Por su parte, Disney espera superar los 2 mil millones en ganancias de taquilla mundial en 2021. Este ritmo debería continuar a lo largo de octubre con la llegada de Halloween Kills y Dune, que ya recaudó 117 millones de dólares a nivel internacional.

”Hace un año estábamos desesperados por la situación”, dijo Dergarabedian. ”Desde que inició 2021 hasta la fecha es ahora un 32% más que el año pasado. Estamos ganando terreno aquí y tenemos muchas películas importantes en camino. La industria está avanzando y Halloween Kills podría ser mucho más grande de lo que cualquiera puede esperar”, señaló.

Lista de ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en los cines de EU y Canadá según Comscore previo a las cifras nacionales finales que se darán conocer el lunes:

1. No Time to Die, 56 millones de dólares.

2. Venom: Let There Be Carnage, 32 millones de dólares.

3. The Addams Family 2, $ 10 millones.

4. Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, 4.2 millones de dólares.

5. The Many Saints of Newark, 1.5 millones de dólares.

6. Free Guy, 1,3 millones de dólares.

7. Lamb, $ 1 millón.

8. Dear Evan Hansen, $ 1 millón.

9. Candyman, 700.000 dólares.

10. Jungle Cruise, $ 214.000.