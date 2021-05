“No tenía ni para una lata de atún”: José Eduardo Derbez recordó el día que se quedó sin un peso

José Eduardo Derbez se sinceró sobre un duro episodio que enfrentó, debido a una crisis financiera que atravesó cuando tenía 22 años. El conductor de Miembros al aire aseguró que se quedó sin dinero debido a un mal manejo de sus ingresos.

En entrevista con el conductor de televisión Faisy, José Eduardo narró que cuando tenía esa edad “no sabía ahorrar”, así que terminaba gastando todo el dinero, provocando una de las etapas más difíciles en su vida.

“Llegó un momento en el que dije ‘yo no tengo ni un peso’, no supe ahorrar, no supe manejar mi dinero, tenía como 22″, recordó el actor. “Gasté a lo pendejo, compré un coche, empecé a invitar a todo mundo a los restaurantes y de repente llegó un momento en el que no había trabajo y me quedé sin dinero. Literal sin un peso”.

“Al grado que, yo cuando vivía con mi ex, me dice ‘oye, y el súper qué pedo’. Le dije ‘no tengo dinero ni para una lata de atún’. Le dije que la cuenta de banco estaba vacía y que tenía mil 500 pesos en efectivo, no hay más”, recordó.

Según narró el actor, esto ocurrió cuando dejó de actuar en telenovelas y no sabía cómo resolver su situación financiera. No obstante, descartó pedir algún préstamo a sus familiares o amigos.

“Dentro de todo, por la familia, por donde vengo y porque, si lo quieren ver así, nací en cuna de oro, nunca en mi vida está evidente pedir dinero o pedirle ayuda a un amigo. Nunca para mí estaría decirle a un amigo ‘oye, estoy de la chingada, préstame para una leche’, entonces estaba tan mal”.

Fue entonces cuando el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo recibió apoyo de una de sus amigas más cercanas, quien les regaló, a él y su pareja, una despensa completa a manera de ayuda. Según detalló José, este evento lo hizo sentirse un tanto ofendido, pero después lo agradeció.

“Me cuesta trabajo recibir, me da mucha pena. Yo soy una persona que, si necesita alguien, yo doy y ni siquiera para recibir algo a cambio”, confesó Eduardo.