“No sólo no la odio, tampoco la quiero”, aseguró Pati Chapoy sobre Laura Bozzo

Recordando las declaraciones de Laura Bozzo sobre Pati Chapoy y la salida de la peruana de TV Azteca, la conductora comentó que fue porque los anunciantes no querían hacer promoción en su programa.



Un programa de televisión tiene que ser un negocio y tenemos que estar de acuerdo con el público y los anunciantes. Y si los anunciantes dijeron ´No queremos a esa mujer, porque no está en televisa, no está en Univisión o en la televisora de Perú´, pues es porque no la quieren”, expresó la conductora de Ventaneando.



Ante esto, Mara Patricia cuestionó a Patisobre si realmente odiaba a Laura, a lo que Chapoy respondió entre risas: “No me interesa, no sólo no la odio, tampoco la quiero. Me es indiferente”.

Castañeda cuestionó a la conductora de Ventaneando sobre si realmente existía la amistad entre los artistas y los periodistas, a lo que Pati opinó que su círculo de amigos era pequeño. Pues los amigos se cuentan con los dedos de las manos, aseguró.



Ante esto, Mara Patricia recordó las declaraciones que han hecho distintas celebridades sobre la conductora de TV Azteca y las opiniones “desagradables” hacia ella.



“Las personas que han trabajado conmigo y específicamente algunos hombres, especialmente un hombre, lo único que pienso es que es uno malagradecido. Y pues, me da pena, no me detengo a investigar que trae en la cabeza, simplemente creo que es un pobre hombre”.

Información de El Imparcial