No se pueden dar el lujo: Kalimba defiende a quienes no pueden hacer cuarentena

Kalimba utilizó sus redes sociales para pedir a sus seguidores amor y empatía, para no atacar ni juzgar a los miles de ciudadanos que siguen saliendo a las calles diariamente, ante la propagación del Coronaviurs, Covid-19 a nivel mundial.

El integrante de OV7 compartió que vivió de los cinco a los 13 años en la Colonia Doctores junto a su familia, en una situación de bancarota en la que había días en los que no tenía qué comer, por lo que entiende la situación de quienes viven el día a día.

“Ahorita veo mucho juicio por parte de muchos mexicanos, enojados porque todavía hay gente allá afuera, en las calles, cuando deberíamos guardarnos en casa. Tienen que saber que no todo el mundo se puede dar ese lujo, Europa sí, China sí, Nueva York sí, pero me imagino que todos los “Homeless” de Nueva York ahí siguen”, empezó.

Por eso, aseguró que en México la situación no es la misma: “Hay quienes viven al día y a esas personas pedirles que se guarden en sus casas por 15 días no es suficiente, la campaña debería ser pedirle a la gente que tiene la oportunidad de pagarles esos días, para que se puedan ir a sus casas”, aseguró Kalimba, quien comentó también que la situación económica en México es mala, ya que los empleos no pagan bien.