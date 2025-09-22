“No reconozco a mi país”: Angelina Jolie defiende la libertad de expresión en Estados Unidos

La actriz Angelina Jolie se presentó en el Festival de San Sebastián para promocionar su película ‘Couture’ donde manifestó su cariño por Estados Unidos, aunque reconoció que atraviesa momentos complicados.

Angelina Jolie habló abiertamente sobre sobre las amenazas a la libertad de expresión mientras promocionaba su nueva película, Couture, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián de 2025.

La actriz, de 50 años se pronunció sobre el clima socio-político en Estados Unidos, luego de que hace unos días se desató un debate sobre la libertad de expresión en el país tras el anunció la cancelación del programa de televisión de Jimmy Kimmel, por los comentarios que hizo sobre la reacción del presidente DOnald Trump y sus seguidores ante la muerte de Charlie Kirk.

Angelina Jolie defiende la libertad de expresión

Durante una conferencia de prensa de su película Couture, Angelina Jolie expresó su preocupación por el rumbo que ha tomado su país:“¿A qué le tiene miedo en este momento como artista y como americana?”, le preguntó la periodista española María Guerra.

A lo que la actriz respondió: “Amo a mi país, pero en este momento no lo reconozco. Siempre he vivido en el extranjero. Mi familia es internacional. Mi visión del mundo es de igualdad y unidad”, señaló.

Angelina Jolie (AFP)

“Así que cualquier cosa que divida o, por supuesto, limite las expresiones y libertades personales de alguien, creo que es muy peligroso», agregó. “Creo que estos son momentos tan serios que tenemos que tener cuidado de no decir cosas a la ligera así que tendré cuidado en una rueda de prensa”.

Y reconoció que actualmente se viven tiempos difíciles: “Quiero decirle a todos ustedes y a quienes miren esto que son tiempos muy difíciles en los que todos estamos viviendo”.

Angelina Jolie conecta personalmente con la película Couture

Angelina Jolie hizo su primera aparición en el Festival de San Sebastián con Couture, dirigida por la cineasta francesa Alice Winocour. La actriz interpreta a Maxine Walker, una directora de cine estadounidense que atraviesa un divorcio y enfrenta el diagnóstico de cáncer de mama durante la Semana de la Moda de Paris, mientras inicia un romance con un colaborador, papel del actor Louis Garrel.

Angelina Jolie (AFP)

“Perdí a mi madre y a mi abuela muy joven y tengo el gen BRCA, así que decidí hacerme una mastectomía doble hace una década. Y también me extirparon los ovarios”, compartió la actriz sobre su conexión con la película.

“No digo que todo el mundo deba hacerlo así, pero es importante tener la opción. Yo no me arrepiento. Creo que sí hay mucho que decir sobre esto. Porque como dijo Alice, es unificador. No sólo para las mujeres, sino para cualquiera que haya pasado por algo difícil, alguien que se siente vulnerable y querido”.

Angelina Jolie (AFP)

La ganadora de un Oscar reflexionó sobre la importancia de abordar los temas que presenta Couture, destacando cómo la película puede ofrecer un mensaje para quienes conviven con mujeres que atraviesan por esta situación.

“Así que creo que es muy interesante e importante hablar de ello y quizá dar un mensaje para cualquiera que esté con una mujer a la que ama, comprender cómo esta película describe el proceso”, puntualizó.