“No me importa que no le gusten los negros”: el rapero 50 Cent llama a votar por Trump tras conocer el plan de aumento de impuestos de Biden

El rapero estadounidense 50 Cent parece haberse convertido en un partidario inesperado de la campaña de reelección de Donald Trump. Después de conocer el plan de impuestos del candidato demócrata, Joe Biden, llamó a sus ‘fans’ a que “voten por Trump”, informó RT.

En una publicación de Instagram de este lunes, 50 Cent compartió una captura de pantalla de una transmisión de noticias que muestra el top de las tasas impositivas máximas por estado bajo la propuesta de Biden y expresó su descontento al respecto.

“¡Qué mierda! (Voten por Trump) […] No me importa que a Trump no le gusten los negros”, escribió. “El 62 %, ¿estás loco?”, añadió en referencia al impuesto propuesto para el estado de Nueva York.

Sin embargo, no está claro si el músico habló en serio o si se trató de una broma.

El plan de Biden aumentaría a más del 60 % los impuestos para las personas que ganan más de 400.000 de dólares por año en algunos de los estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York y California, según un análisis del grupo de expertos Tax Foundation.