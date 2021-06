‘No me gustan las relaciones serias”: Ana Martín revela su vida amorosa

La actriz Ana Martín ha tenido unos días de mucha actividad en redes sociales, principalmente en Twitter, donde además de informar sobre sus proyectos actorales, ha revelado detalles de su vida amorosa y compartido fotografías de su juventud.

“Mi relación amorosa más larga duró tres años y medio porque cuando se me acababa la pasión, los cortaba. A mí no me gustan ni las relaciones serias ni la estabilidad emocional, en eso salí a mi papá, Palillo, que tuvo a todas las mujeres; igual hice yo con los hombres”, escribió la famosa el pasado 20 de junio.

Luego, la famosa subió un retrato de una de sus escapadas a la playa para asolearse: “De joven y es que amo la playa. Siempre me escapaba a Acapulco”, escribió.

Además, también compartió un recuerdo de cuando fue a Cabo San Lucas, en Baja California, para el “programa especial del disco Dulce Amor”.

Información de: Milenio