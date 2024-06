«No me cases todavía», Ángela Aguilar confirma que no se ha casado

El impacto que causó la confirmación del noviazgo de Ángela Aguilar y Christian Nodal dio lugar a todo tipo de teorías que iban desde que ella había sido la tercera en discordia y la causa del truene entre Nodal y Cazzu e, incluso, que la nueva pareja ya habría contraído matrimonio y estarían esperando un bebé.

Sin embargo, Ángela es tajante y negó rotundamente estas versiones al confirmar que no se ha casado ni está embarazada. “No me cases todavía”, señaló la menor de la dinastía Aguilar.

Ángela Aguilar asegura: ‘Tu amor hay que cantarlo’

Lo que para Ángela Aguilar sí era necesario fue el hecho de confirmar su romance con el intérprete de Botella tras botella, sin importar que habían pasado dos semanas desde que él y su ex pareja Cazzu, con quien tuvo a su primogénita Inti, hicieron público el final de su relación. Esto, porque en su familia aprendió a vivir intensamente y nutrir su carrera de honestidad.

Que sí quede huella…

“Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo”, explicó en la entrevista que realizamos recientemente. “Y yo he sido muy privada (con mi vida amorosa) porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida. Llevan 27 de años de casados y lo único que saben de ellos es cuando salen en las alfombras rojas”, aclaró la cantante de 20 años.

Ahora Ángela es consciente y responsable de compartir su verdad con el mundo, y lo está disfrutando con total plenitud, según explicó. “En este caso no quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo, es una etapa preciosa. Nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño, de crecer”, dijo.

‘No quiero ser la novia de…’, afirma Ángela Aguilar

Más allá del impacto mediático que ha causado su noviazgo con Christian Nodal (quien viene de dos relaciones altamente publicitadas, con Belinda, con quien estuvo comprometido en matrimonio; y con Cazzu, con quien se convirtió en papá), Ángela Aguilar no dejará que este tema se vuelva central en su carrera.

Ángela Aguilar confirma que no se ha casado… ni está embarazada

Los rumores en torno a que está embarazada y que dicho estado habría precipitado una boda con Nodal, situación alimentada por un reciente viaje a Roma que hicieron juntos, se quedan en eso, en rumores. Ya que, por el momento, la cantante y compositoraestá viviendo esta etapa de su vida –su romance y su carrera– al máximo; y es que, al ser parte de la dinastía Aguilar, el amor y el arte van de la mano.

“No me cases ni me embaraces todavía, por favor”, pidió la cantante. “Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella”, explicó.

Ángela Aguilar y Nodal no hicieron ‘nada mal’, asegura la cantante

Lo que es un hecho es que la mente y el corazón de Ángela Aguilar están tranquilos y, de acuerdo con sus palabras, todavía habrá mucha historia entre ella y Christian Nodal por contar.

“Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal”, comentó y puntualizó: “No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, pidió.

Por ahora, todo parece indicar que Ángela está lista para vivir lo que venga con las enseñanzas que le dio su familia pero también con sus experiencias personales.

“Me encanta ser una gran mujer; mi abuela me ha dado mucho ejemplo. Mi papá me da ejemplo de cómo ser empresaria, cantante, compositora y ser derecha en tu trabajo y me siento orgullosa. No busco consejos de relación porque es una consecuencia de hacer las cosas bien”, puntualizó.