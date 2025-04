“No la juzgo”: Cazzu aclara que no tiene ningún conflicto con Ángela Aguilar

La cantante argentina Cazzu habló por primera vez de manera abierta sobre su separación de Christian Nodal, papá de su hija, y sobre el revuelo causado por el reciente matrimonio con Ángela Aguilar.

En una entrevista concedida al canal argentino Lam, la trapera aclaró rumores, desmintió versiones legales y, con serenidad, compartió cómo vive esta nueva etapa de su vida.

Cazzu aclaró que no tiene conflicto con Ángela Aguilar

Durante la entrevista, Cazzu fue clara y directa al desmentir las versiones que circulaban en torno a un supuesto intento legal por parte de ella para impedir que su hija compartiera tiempo con Ángela Aguilar .

“Nunca hubieron ni existieron ninguna de esas conversaciones legales. Nosotros tenemos una relación totalmente formal, como tiene que ser por el bien de nuestra hija”, afirmó.

También dejó claro que su comunicación con Nodal es exclusivamente sobre temas relacionados con la pequeña Inti: “Solamente información de la niña”, respondió cuando se le preguntó si mantenía diálogo con su ex pareja.

Aunque muchos esperaban una reacción emocional frente a las declaraciones recientes de Ángela Aguilar, quien aseguró que “nadie fue herido” en esta historia,, Cazzu se mostró completamente en paz:

Cazzu no tiene ningún sentimiento negativo hacia Ángela Aguilar

“No la juzgo, no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos. Y de hecho, me encanta, si son felices, me encanta”.

La cantante también desmintió sentirse dolida o resentida, afirmando que actualmente se encuentra en una etapa positiva: “Estoy súper bien. Enfocada en mi música. Muy feliz. Está todo bien, normal la vida mía”.

Cuando fue cuestionada sobre si está soltera, respondió con una sonrisa: “Yo no estoy soltera”, pero aclaró que no tiene intenciones de volver a enamorarse: “No”, respondió sin dudar.

La relación entre Cazzu y Nodal comenzó en 2022, poco después de que el cantante terminara su compromiso con Belinda. La pareja hizo público su romance en agosto de ese año, y durante un tiempo compartieron momentos profesionales y personales. Ambos confirmaron que estaban esperando un bebé, y en septiembre de 2023 nació su hija Inti. Sin embargo, en mayo de 2024, apenas semanas después del nacimiento de su hija, Cazzu y Nodal anunciaron su separación.