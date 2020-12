“No fue en mi año”: Irina Baeva reacciona a video íntimo de su pareja Gabriel Soto

Tras la filtración del video sexual de Gabriel Soto, la actriz rusa Irina Baeva no había dado declaraciones, hasta ahora.

Durante su paso por el aeropuerto de Miami, Baeva fue detenida por la prensa para hablar sobre la violación a la intimidad de su actual pareja.

“Lo que te puedo decir es que no fue en mi año. No es que me corresponda a mí hablar del tema”, dijo la actriz al medio Suelta la sopa, a quienes pidió que le hagan a Soto las preguntas e insistió en que es un material de hace muchos años.

Además de marcar su distancia sobre el tema, Baeva pidió lo mismo que Gabriel Soto: respeto.

“Es un tema bastante delicado, sobre todo porque hay dos niñas de por medio”, declaró Baeva, además de expresar su apoyo: “Gabriel como el hombre que es, mi pareja y el hombre al que amo tiene todo mi respeto, toda mi confianza, todo mi cariño y todo mi amor”.

Por último, respecto al tema del video sexual, la actriz reconoció que la pérdida de intimidad es un gaje del oficio del espectáculo.

Baeva también habló sobre sus planes para estas fiestas. Lamentó no poder ir a Rusia por la pandemia, pero aseguró que estas fechas que son muy familiares para ella, las compartirá con su familia mexicana, cocinarán los platillos tradicionales y en Año nuevo irá a la casa de Acapulco de Gabriel Soto.