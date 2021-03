“No escuchaba nada de regional”: Christian Nodal reveló sus orígenes rockeros y lamentó su relación con el fallecido Ariel Camacho

Christian Nodal es actualmente uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana, y con una trayectoria de pocos años en la escena, el originario de Caborca, Sonora, ya ha alcanzado logros, reconocimiento y cifras que otras figuras del ramo no han alcanzado en décadas.

Desde su lanzamiento comenzó a hacerse de una nutrida base de fans, pero fue con el tema Adiós, amor, con el que Nodal conquistó el corazón del público mexicano y de otras fronteras, pues incluso la canción se convirtió en un himno en el Mundial de futbol Rusia 2018, donde aficionados de todo el mundo adoptaron la canción como una porra para sus selecciones.

Y aunque actualmente su posicionamiento en el género banda, ranchero y regional es innegable, no siempre fue así, pues al cantante de 22 años no le gustaban dichos géneros de niño, pues se sentía ajeno a ellos y mostraba una mayor afinidad con el rock. Christian Nodal seguirá trabajando en México mientras su novia Belinda vivirá algunos meses en España grabando una serie (Foto: Nodal)

Así lo reveló el compositor durante una entrevista para conmemorar el aniversario luctuoso de Ariel Camacho, ex líder de Los plebes del rancho, una promesa de la música regional mexicana que perdió la vida en 2015 a los 22 años luego de haber cantado en el Festival de Mocorito, Sinaloa, tras sufrir un aparatoso accidente en la carretera de La angostura.

Nodal destapó que ya conocía desde muy joven al fallecido músico, pues trabajaba mano a mano con su papá, quien es productor musical del género. Sin embargo, admitió que no le prestó mucha atención al trabajo de Camacho debido a que su interés musical era otro.

“Tengo un arrepentimiento bien grande porque, cuando Ariel recién estaba comenzando su carrera, a veces ensayaba en la casa. Yo estaba en la etapa de secundaria, de rock, no escuchaba nada de regional, sólo lo que mi papá ponía en el carro. Como que no ubicaba bien quién era Ariel, pero sabía que tenía mucho talento. Pero no era mi rollo, no me gustaba en ese momento”, le confesó el novio de Belinda al locutor Pepe Garza para conmemorar el sexto aniversario luctuoso del músico.

El músico se convirtió en una figura de culto entre algunos sectores al norte del país (Foto: Instagram)

Sin embargo, fue el amor a una compañera de la secundaria lo que le hizo a Nodal comenzar a involucrarse más con el género al cual hoy pertenece y al que le debe grandes éxitos y el cariño de su público: “Me enamoré de una muchacha a la que le encantaba todo lo del regional; empecé a escuchar y aprendí a hacer segundas con las canciones de Ariel”, recordó.

Y aunque su relación con quien fuera el líder de Los plebes del rancho nunca fue cercana por la diferencia de edades y afinidades, Christian Nodal aseguró que Camacho fue un personaje muy querido en la región, y muy llorado cuando sucedió su intempestiva muerte.

“Yo soy de Caborca (Sonora), entonces Ariel se paseaba por allá, se enfiestaba, mucha gente lo quería. Todo mundo lo conocía, todo mundo sabía que era buen rollo, todo mundo era compa de él. Y yo no lo conocía, iba para la casa y era saludarlo, pero nunca fue… siempre he sido muy introvertido y estaba con el rollo de grabar grabar rock. Fue más adelante, a la vuelta de un año, cuando quise aprender a componer, a tocar la guitarra, cuando aprendí a hacer segundas”, recordó el artista. Christian Nodal reveló que fue una novia de la escuela quien lo introdujo al género (Foto: Instagram @nodal)

Sin embargo, Christian destacó que con Camacho lo identifica el hecho de perseguir un sueño en la música.

“El hecho que fuera una persona tan joven y su voz no coordinaba a como se veía; tenía una voz como de señor con un cuerpo de joven. Traía su rollo, su moda con la gorrita, los Nike. Creo que todo mundo nos identificamos con él porque con una guitarra logró su sueño”, finalizó.

Fuente: Infobae