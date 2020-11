“No es un mal niño”, dice la madre de Eleazar Gómez

Días después de confirmarse que Eleazar “N” permanecerá unas semanas más en el Reclusorio Norte por agredir a la modelo Stephanie Valenzuela, la madre del actor rompió el silencio para refrendar el apoyo hacia su hijo y hablar de la personalidad del mismo: “No es un mal niño, es dulce y siempre ha sido muy trabajador”.

Melissa Sánchez se pronunció sobre el caso del protagonista de Atrévete a soñar y Miss XV a través de la cuenta de Instagram de su hija Zoraida Gómez, también actriz de diversas producciones de Televisa, entre las que destacan Rebelde y Me caigo de risa.

La mamá de ambos artistas se dejó ver tranquila en el video publicado, pero siempre resaltando el amor y apoyo hacia quien desde hace tres semanas se encuentra detenido por golpear, morder y presuntamente intentar estrangular a la también cantante de origen peruano a inicios de noviembre.

“Estamos para apoyarlo mi hija Zoraida, mi hijo Ali y yo. La cosa está en que soy diabética, hipertensa, estoy operada de derrame cerebral, tengo 61 años y no puedo ir a visitarlo a donde está”, dijo en el clip de algunos segundos compartido la noche del pasado lunes.

Recalcó que por estas razones no ha podido acercarse al actor de 34 años, pero tiene “muchas ganas de abrazarlo, besarlo y decirle que lo amo con todo mi corazón”.

La señora Melisa también buscó defenderlo al revelar algunas características de la personalidad Eleazar “N”: “Realmente no es un mal niño, es un niño dulce, trabajador, siempre ha sido muy trabajador”.

Indicó que ni ella ni sus otros dos hijos pueden ofrecer declaraciones para no entorpecer el proceso penal que se le persigue a Eleazar, en el centro penitenciario ubicado al norte de la Ciudad de México, pero aprovechó las redes sociales de su hija para enviar un mensaje claro sobre su respaldo hacia el ex actor de La Mexicana y el Güero.

“Lo quiero mucho y lo quiero por siempre. Aquí estamos toda su familia, apoyándolo con todo y por todo”, concluyó.

Esta es la primera vez que la mamá del actor se pronuncia sobre el caso, ya que durante la audiencia celebrada el pasado jueves se mostró en contra de hacerlo tras padecer algunos malestares de salud, principalmente con su presión arterial.

En otro video difundido en redes sociales, la misma Melisa ofreció una disculpa pública por no detenerse a hablar con los medios de comunicación tras abandonar los jugados capitalinos la semana pasada y dio algunos detalles de su situación de salud.

“Me siento fatal, no puedo caminar, la presión se me bajó y no puedo ni hablar”, afirmó en el clip de algunos segundos.

La vida del actor Eleazar “N” cambió radicalmente durante las últimas semanas. De ser parte del elenco de una telenovela de Televisa pasó a estar preso en el Reclusorio Norte por presuntamente agredir a su ex novia, la modelo Stephanie Valenzuela, quien ha contado escabrosos detalles de la noche que los marcó a ambos para siempre.

Hace unas semanas el histrión fue detenido en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, después de haber golpeado, mordido e intentado estrangular a la también cantante de origen peruano. El enojo se habría originado horas después de haberse comprometido frente algunos de sus seres queridos.

Tefi Valenzuela, como también se le conoce ha expresado su interés de perdonar de corazón a su agresor, pero aseguró que llevará hasta las últimas consecuencias el proceso porque busca darle una lección y que no exista una víctima más en el historial del actor.