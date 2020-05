No es tiempo de series sobre “sociedades que se desmoronan”: creador de Black Mirror sobre sexta entrega

Charlie Brooker lo tiene claro: la sexta temporada de Black Mirror mientras la sociedad no se haya recuperado de la crisis del coronavirus. El creador de la ficción distópica de Netflix no tiene claro que sea el momento oportuno para lanzar nuevos capítulos de una serie como la suya, que acostumbra a reflejar nuestro mundo desde un tono oscuro y pesimista. De ahí que ahora mismo no está trabajando en la escritura de nuevas entregas.

Así lo ha reconocido el propio Brooker en una entrevista para Radio Times, en la que asegura que “ha estado ocupado haciendo cosas”, pero ninguna de ellas relacionada con Black Mirror. “Por el momento, no sé qué ‘estómago’ habría [entre el público] para historias sobre sociedades que se están desmoronando, así que no estoy trabajando en una de esas”, ha asegurado el guionista y productor.

Vista la situación que está atravesando la población mundial, Brooker ha decidido centrarse en otra de sus pasiones: el humor. “Tengo muchas ganas de revisitar mis habilidades cómicas, así que he estado escribiendo guiones destinados a hacerme reír”.

De esta forma, la sexta temporada de Black Mirror tendrá que esperar hasta que la humanidad recupere su normalidad. Una decisión que pondrá aún más a prueba la paciencia de los fans, que llevan sin nuevos episodios desde el estreno de la temporada 4 en junio del año pasado.

