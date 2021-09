«No es cine», dice Michel Franco sobre las películas de superhéroes

El número de detractores no se refleja en los millones de dólares que el género de superhéroes ha merecido en taquilla. Sin embargo, las críticas negativas siguen lloviendo sobre ese tipo de cine, al punto de cuestionar su denominación de «cine». Esto lo puso de moda el legendario Martin Scorsese hace un par de años, pero ahora le tocó a un director mexicano reavivar el debate. Es más, Michel Franco aseveró que no guarda ningún interés en que alguna de sus futuras películas verse sobre justicieros enmascarados.

En el marco del 78° Festival Internacional de Cine de Venecia, Michel Franco emitió algunas declaraciones que dejan mal paradas a las películas de Marvel Studios y DC Films. Recordemos que el cineasta de 42 años participa nuevamente en el prestigioso certamen italiano, posterior a obtener el Gran Premio del Público en 2020 por la controversial Nuevo orden.

«Nunca digas nunca porque la vida puede dar giros», comentó el director sobre si algún día incursionará en el género de superhéroes (vía). Sin embargo, precisó que de momento «no me interesan en lo más mínimo» porque, a fin de cuentas, eso «no es cine».

«No soporto ver una película en la que no hay giros, en la que se usa una fórmula, [en la que los primeros diez minutos] te dictan quién es el bueno, quién es malo y qué es lo que va a pasar. [Y además] te asegura que el final es satisfactorio. Odio ese cine«, agregó el mexicano, haciendo referencia a aquellas películas de encapotados vigilantes y protectores de la paz.

Muy lejos del mundo de los cómics, Michel Franco prefiere llevar a la pantalla narrativas de su propia autoría, donde difícilmente figura el heroísmo y la espectacularidad. Pero más importante aún, las historias que le interesan son aquéllas que surgen de emociones profundamente personales.

«Todos los directores que me interesan son autores. Claro que dirigiría algo que no he escrito siempre y cuando llegue por alguna lógica y me interese, pero es difícil porque normalmente viene de mis obsesiones, de mis miedos, de mis gustos. Tengo suficientes películas en mi cabeza para no buscar en otro lado«, agregó el galardonado cineasta.

En el Festival de Venecia, Michel Franco recientemente estrenó su más reciente largometraje como guionista y director. Se titula Sundown y consiste en un drama sobre las peripecias de una adinerada familia británica durante unas vacaciones en Acapulco. Dentro de su reparto figuran Tim Roth, Charlotte Gainsbourg y Mónica Del Carmen.

El título anterior aspira al León de Oro, como también la cinta La caja de Lorenzo Vigas, cuya producción corrió a cargo del mismo Franco.

Fuente: CinePremiere