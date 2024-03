«¿No debería estar en la cárcel?»: Jimmy Kimmel responde a las críticas de Trump

El humorista estadounidense Jimmy Kimmel ha respondido a las críticas que le hizo el expresidente Donald Trump por su trabajo como presentador de los Premios Óscar celebrados el domingo en Los Ángeles.

Durante la premiación, Kimmel leyó el comentario publicado por elxmandatario en su red social Truth Social: «¿Alguna vez ha habido un presentador peor que Jimmy Kimmel en los Óscar? Su presentación fue la de una persona inferior al promedio que se esfuerza demasiado por ser algo que no es y que nunca podrá ser. Deshazte de Kimmel y tal vez reemplázalo con otro ‘talento’ de ABC acabado, pero barato, George Slopanopoulos. Él haría que todos en el escenario parecieran más grandes, más fuertes y más glamorosos».

Jimmy Kimmel calls out Donald Trump at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/bAGWxUFg9P

— The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024