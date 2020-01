“No cabrón, eres estrella gracias a mí”: Andrés García a Luis Miguel

Andrés García estalló contra el cantante Luis Miguel; le recordó su pasado y las veces en las que él le ayudó a iniciar en su carrera, cuando apenas era un niño.

El reclamo del actor Andrés García fue contundente, pues algunas actitudes que ha tenido Luis Miguel no le parecen, por ejemplo que el intérprete de La Incondicional lo busque mediante terceros.

En entrevista para el programa Ventaneando, Andrés García explicó a detalle su molestia: “Es un extraordinario cantante. Lo he querido mucho toda mi vida, pero él ha agarrado una forma de ser que a mí no me parece y no estoy de acuerdo. Me parece una falta de respeto que me mande a llamar por teléfono a mí con un tercero”, comentó.

Asimismo, le recordó que antes de que se volviera una estrella, él ya lo era: “No cabr*n, yo soy Andrés García, maestro. Soy estrella antes que tú y te hiciste estrella gracias a mí. Entonces háblame tú, no me mandes un tercero, pero no lo deseo nada malo”, refirió.