No acepto algo mediocre: Rihanna

«No acepto algo mediocre. Después de esperar ocho años, es mejor esperar un poco más», externó.En una entrevista con Harper’s Bazaar, la intérprete de «Diamonds» también compartió que su próximo disco no será de reggae como comenzó a circular en redes sociales.

Rihanna también explicó que cada que tenía algo ya trabajado de su próximo álbum se daba cuenta que no coincidía con su crecimiento.

«No, no soy yo. No está bien. No coincide con mi crecimiento. No coincide con mi evolución. No puedo hacer esto. No puedo seguir así. No puedo hacer esto durante un año de gira», decía mientras escuchaba su nuevo material discográfico.

La cantante aseguró que su próximo álbum valdrá la pena toda la espera, pues su fans llevan 8 años ilusionados con este disco.»Después de un tiempo, lo miré y pensé: este tiempo lejos de la música debe contar para lo próximo que todos escuchen.

Información tomada de Agencia Reforma