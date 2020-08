Niurka se burla de Lorena Herrera y Paty Navidad por teorías sobre covid

Con el humor y los directos comentarios que la caracterizan, Niurka Marcos envió un contundente mensaje a Paty Navidad por decir que las vacunas contra la covid-19 tendrán un chip para controlar a los humanos, y a Lorena Herrera por mencionar su rechazo a las pistolas infrarrojas para tomar la temperatura.

Solo abre el hocico cuando tengas una prueba para demostrarlo, lo demás son bla bla bla, conversaciones que has escuchado, comentarios que han leído en internet. No hay certeza de nada. No tienen que ponerte chip en ningún lado, si estás tan embelezado con el celular, que ya ni el celular te tiene localizado”.

Lorena Herrera había dicho que el dióxido de cloro es efectivo contra el nuevo coronavirus y que ya lo había probado, sin tener efectos negativos.

Es un veneno. ¿Cómo te va a caer bien? Imagínate, lo echas en la alfombra y queda blanca. Pues has de tener la conciencia muy blanca”, dijo Niurka.

La actriz, de 51 años, también respondió a los comentarios transfóbicos de Paty Navidad en los que señaló que los hombres y mujeres transexuales nunca dejarán de pertenecer al género con el que nacieron.

Fuente: Excélsior