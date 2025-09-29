Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras casi 20 años juntos

Tras casi 20 años juntos, Nicole Kidman y Keith Urban se separan. La ex pareja lleva viviendo por separado desde inicios de este verano.

En una noticia que sacude al mundo del espectáculo, Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras casi dos décadas de matrimonio.

La información fue confirmada por fuentes cercanas a la pareja y difundida por medios como TMZ, que reportó que la pareja ha estado viviendo por separado desde inicios del verano de 2025, con Urban adquiriendo una nueva residencia en Nashville y mudándose de la casa familiar.

Nicole Kidman, actriz australiana ganadora del Oscar, y Keith Urban, estrella neozelandesa del country, se conocieron en 2005 durante un evento en Los Ángeles. Un año después, en junio de 2006, contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima en Sídney, Australia. Juntos tuvieron dos hijas: Sunday Rose (17 años) y Faith Margaret (14), esta última nacida por gestación subrogada.

La pareja fue considerada durante años como uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood, pese a enfrentar desafíos como la lucha de Urban contra la adicción poco después de la boda. Kidman lo acompañó durante su proceso de rehabilitación, consolidando una imagen pública de apoyo mutuo y resiliencia.

Con un peinado effortless, Nicole le dio un extra a su look apostando por un moño en listón color negro, una tendencia que Chanel se ha encargado de poner en el radar. (Jamie McCarthy/Getty Images)

Según TMZ, Urban tomó la decisión de mudarse de la residencia familiar en Nashville y establecerse por separado, una medida que una fuente cercana describió como “definitiva” al adquirir una propiedad independiente en la ciudad.

La separación habría comenzado a inicios del verano de 2025, mientras Kidman permanecía en Londres filmando Practical Magic 2, donde compartió locaciones con Sandra Bullock y el elenco, incluyendo a Lee Pace y Maisie Williams; la producción concluyó recientemente el 13 de septiembre, según un anuncio de Kidman en Instagram.

Nicole Kidman no quería separarse de Keith Urban

Fuentes cercanas afirman que la actriz no deseaba la ruptura y ha estado sosteniendo a la familia durante este periodo difícil, enfocándose en el cuidado de sus hijas y “manteniendo unida a la familia”, como reveló una fuente a TMZ.

Urban, por su parte, anunció recientemente el inicio de su gira mundial High And Alive World Tour, tras tres años de pausa profesional, con fechas que arrancan el 22 de mayo de 2025 en Orange Beach, Alabama, y se extienden hasta octubre, con invitados como Chase Matthew, Alana Springsteen y Karley Scott Collins.

Nicole y Keith podrían estar pasando por una crisis de pareja (Mike Coppola/Getty Images for CMT)

En un comunicado oficial al anunciar la gira, Urban expresó: “Tocando en vivo es lo que vivo para hacer. Mirar desde el escenario y ver a la gente cantando, olvidando todo el estrés en sus vidas, soltándose y sintiéndose VIVOS — eso es lo que se trata para mí”. Esta decisión, aunque presentada como temporal, ha generado una dinámica familiar compleja que podría haber precipitado la separación, especialmente con la última aparición pública juntos en la FIFA Club World Cup el 20 de junio de 2025.

Hasta el momento, ni Kidman ni Urban han emitido declaraciones oficiales sobre un posible divorcio, y representantes de ambos declinaron comentar cuando contactados por Daily Mail. La separación se mantiene como un proceso privado, aunque los movimientos de Urban —incluida la adquisición de una nueva residencia— sugieren una ruptura más definitiva, con rumores previos de divorcio circulando desde julio de 2025.

Antes de Urban, Nicole Kidman estuvo casada con Tom Cruise entre 1990 y 2001, con quien adoptó dos hijos: Isabella y Connor. Keith Urban, por su parte, no tuvo matrimonios previos conocidos, aunque mantuvo relaciones con modelos y figuras del entretenimiento antes de conocer a Kidman.

Tom Cruise y Nicole Kidman (Getty Images)

Mientras Urban se embarca en su gira, Kidman continúa con sus proyectos cinematográficos y el desarrollo de la carrera de su hija Sunday Rose, quien recientemente debutó en la Semana de la Moda de Nueva York. La actriz ha demostrado fortaleza ante la adversidad, y su entorno cercano asegura que está enfocada en sus hijas y en mantener la estabilidad familiar.