Nicole Kidman rompe el silencio tras su divorcio con Keith Urban y sorprende con nuevo look

Nicole Kidman compartió fotos junto a sus hijas durante el desfile de Chanel en París, en lo que es su primera aparición en redes desde la separación de Keith Urban.

Nicole Kidman regresó a las redes con un mensaje simbólico tras hacer público su divorcio del cantante Keith Urban , con quien estuvo casada durante 19 años. Esta primera publicación en Instagram, refleja fortaleza, elegancia y que está enfocada en su familia.

Un reencuentro visual con sus hijas en la pasarela

En su post, Nicole Kidman compartió una serie de imágenes tomadas durante el desfile de Chanel para la temporada primavera/verano 2026 en París, al que asistió acompañada de sus hijas, Sunday Rose y Faith Margaret.

En la publicación, agradeció a la casa de moda. «Gracias @chanelofficial por tenerme a mí y a mis chicas ❤️ Muy emocionada de ser parte de ello contigo @matthieu_blazy «, escribió.

La actriz llevaba un look sobrio pero impactante: camisa blanca, jeans clásicos, tacones negros y una bolsa borgoña de Chanel, además de que debutó con un flequillo, lo que contribuyó aún más al efecto de “renovación” que muchos han interpretado en esta etapa post‑divorcio.

Este post marca su regreso a Instagram desde que hizo pública su solicitud de divorcio el pasado 30 de septiembre, citando diferencias irreconciliables.

Nicole Kidman (Instagram)

Pocos días antes, había hecho su primera aparición pública en el evento benéfico amfAR Dallas Gala el 4 de octubre, donde presentó el galardón Award of Inspiration al creador de Yellowstone, Taylor Sheridan.

Nicolew Kidman y Keith Urban se separan después de casi 20 años juntos

La semana pasada se dio a conocer que Nicole Kidman y Keith Urban se divorcian luego de casi dos décadas juntos. La actriz presentó la solicitud de separación el pasado 30 de septiembre, citando “diferencias irreconciliables” como motivo legal.

Keith Urban y Nicole Kidman (Getty Images)

Según documentos judiciales, Kidman pidió la custodia principal de sus dos hijas, Sunday Rose y Faith Margaret, lo que sugiere un deseo de mantener la estabilidad familiar en medio de la ruptura.

Hasta el momento, ni ella ni Urban han ofrecido declaraciones públicas extensas, aunque fuentes cercanas aseguran que la pareja llevaba meses viviendo separada.