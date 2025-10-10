Nicole Kidman habla por primera vez sobre su “doloroso” cambio de vida tras dejar a Keith Urban

Por primera vez, la actriz de 58 años comparte cómo vive el duelo emocional por su separación y qué es lo que la mantiene en pie.

Desde que Nicole Kidman y Keith Urban dieron a conocer su decisión de separarse después de casi 19 años de matrimonio, la opinión pública no ha dejado de especular sobre las razones y las emociones que esto ha dejado a su paso. En una reciente entrevista, la actriz compartió por primera vez cómo está enfrentando esta nueva etapa de su vida.

Nicole Kidman habla sobre los «dolorosos» cambios de vida en medio del divorcio de Keith Urban

Tras semanas de especulación mediática y silencio público, Nicole Kidman ha compartido por primera vez una reflexión que muchos interpretan como una referencia a su reciente separación de Keith Urban. Aunque no menciona su nombre directamente, la actriz habló abiertamente para Harper’s Bazaar sobre el dolor emocional y del proceso de sanación que atraviesa, dejando entrever que su vida personal se encuentra en una etapa compleja.

“Hay algo en saber que, sin importar cuán doloroso, difícil o devastador sea algo, existe una forma de atravesarlo”, afirma.

Por otro lado, la actriz de 58 años se sinceró sobre el proceso emocional que implica atravesar en este largo camino: “Te vas a sentir rota, pero si avanzas con suavidad y lentitud, y puede tomar muchísimo tiempo, eventualmente, pasa», reflexionó.

Keith Urban cambió la letra de una canción dedicada a Nicole Kidman en pleno concierto. (Getty Images)

La ganadora del Oscar agregó que la “mejor parte” de la vida y de envejecer son las experiencias que uno adquiere y las lecciones que esas experiencias pueden brindar: “Entonces piensas: ‘Ya he pasado por esto. Ahora sé cómo manejar esto’”, explicó. “O quizás no haya estado en esta situación, pero he vivido algo similar y sé que lo superaré», señaló.

Nicole Kidman encuentra fuerza en la maternidad tras su separación de Keith Urban

En la misma entrevista, Nicole Kidman reveló que su mayor motivación en este momento de su vida proviene de su papel como mamá La actriz es mamá de dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14, fruto de su matrimonio con Keith Urban . Ambas han crecido alejadas del foco mediático, en parte gracias al esfuerzo consciente de sus papás por proteger su privacidad.

En medio del dolor personal que atraviesa, Kidman encuentra en la maternidad un ancla emocional y un motivo para seguir adelante. Para ella, ser mamá no solo implica amor y cuidado, sino también responsabilidad.

“Estoy agradecida de estar sobreviviendo como mujer, como actriz y como productora, tanto en lo profesional como en lo personal… mis hijas me dan el propósito de ser su protectora y su guía», apuntó.

Nicole Kidman junto a su hija Sunday Rose. (Getty Images)

¿Por qué Nicole Kidman y Keith Urban se divorciaron?

Nicole Kidman y Keith Urban pusieron fin a su matrimonio tras casi 19 años juntos. La actriz presentó la demanda de divorcio el 30 de septiembre, citando “diferencias irreconciliables” como motivo legal. Si bien el anuncio sorprendió al público, varias señales ya apuntaban a una creciente distancia entre ambos. De acuerdo con diversos medios estadounidenses, la pareja llevaba tiempo viviendo separada, y Urban incluso se había mudado de la residencia familiar en Nashville durante el verano de este año.

Fuentes cercanas aseguran que la actriz de 58 años no deseaba la ruptura y habría intentado salvar la relación, pero finalmente decidió dar el paso cuando sintió que su matrimonio ya no podía continuar. Uno de los factores señalados por medios especializados es un supuesto desequilibrio en el apoyo mutuo: al parecer, Kidman percibía que ella apoyaba la carrera de Urban con más compromiso del que él mostraba hacia sus proyectos profesionales.

Keith Urban y Nicole Kidman (Ray Zamarripa)

Además, comenzaron a circular rumores de un posible vínculo cercano entre Keith Urban y su guitarrista, Maggie Baugh, lo que generó especulaciones sobre una infidelidad, aunque ninguno de los involucrados ha confirmado o desmentido estas versiones. También influyó la dificultad de compaginar sus exigentes agendas: mientras la actriz trabajaba en proyectos internacionales, Urban continuaba con su gira musical, lo que habría acentuado la desconexión.

En cuanto al acuerdo legal, ambos pactaron la custodia compartida de sus hijas, Sunday Rose y Faith Margaret, de 17 y 14 años respectivamente, aunque la residencia principal será con Kidman. También acordaron no hablar negativamente uno del otro frente a las niñas, y se eximieron mutuamente del pago de manutención conyugal, ya que, según los documentos, Urban cumplió con sus obligaciones económicas previamente.