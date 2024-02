Nicki Nicole y Bizarrap desatan rumores de romance… y ella responde

El mediático truene de Nicki Nicole y Peso Pluma dio un nuevo giro en redes sociales, ya que desató la especulación de un posible romance entre la rapera argentina y el productor Bizarrap.

Nicki Nicole y Bizarrap desatan rumores de romance

Luego de que Nicki Nicole confesara que estaba desilusionada por la forma de actuar del cantante de corridos tumbados, dio un concierto en Guatemala y viajó a Estados Unidos para ser parte de un festival, en el cual curiosamente se encontró con Bizarrap.

Entre las figuras que acudieron al Festival Vibra Urbana celebrado en Miami, considerado el evento de reggaeton más importante que se realiza en Estados Unidos, se encuentran Arcangel, Ivy Queen, Rels B, Anuel AA, Farruko, Young Miko y Rauw Alejandro.

Sin embargo, la atención estuvo puesta en lo que fue el cruce entre Nicki Nicole y Bizarrap, dado que desde 2019, cuando ambos trabajaron juntos en una de las famosas sesiones musicales del productor que se anotó un éxito mundial con Shakira, se menciona que entre ellos existe una química especial y, por si fuera poco, en el evento estuvieron interpretando juntos la canción Mamichula.

Nicki Nicole responde cuál es su relación con Bizarrap

Tras el revuelo que se generó en redes sociales la posibilidad de que haya un romance entre Nicki Nicole y Bizarrap, la rapera argentina realizó una transmisión en vivo de Instagram, donde respondió algunas preguntas de sus fans respecto a su relación con Bizarrap.

De esta forma, la ex novia de Peso Pluma descartó el que entre ella y el productor pudiera existir algo más que una amistad. “Desde que lo conocí, él es un hermano para mí. Es como mi mejor amigo. Cuando yo arranqué, él me dio una mano en la música y una visión que yo no tenía. Y me pasa que siento que él ve lo que va a pasar, me dice ‘Este tema la va a romper o va a llegar a tantos lugares’, y cuando yo tengo dudas, tiene otra visión sobre todo”, explicó la cantante.

¿Nicki Nicole y Bizarrap fueron novios?

De la misma manera, la artista fue directa al grano sobre su presunto pasado amoroso con el productor y subrayó: “Voy a responder esta pregunta porque es muy graciosa y ya varios me la hicieron. No. No fui novia de Biza jamás en la vida”.

Sin embargo, de poco sirvió, porque en las últimas horas, los fanáticos volvieron a referirse al tema con los siguientes mensajes: “Él siempre estuvo enamorado de ella”, “Serian la pareja del siglo por lejos”. “Esta es la pareja que espero” o “Me gusta esta parejita, explotaría”, fueron algunos de ellos.