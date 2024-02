Nicki Nicole hace la ‘Britney señal’ en concierto, ¿fue dedicada a Peso Pluma?

El pasado martes, Nicki Nicole confirmó su ruptura con Peso Pluma luego de que circulara un video del cantante mexicano tomado de la mano con una mujer, la influencer Sonia Sahar, mientras caminaban al interior de un casino de Las Vegas tras asistir al Super Bowl.

Nicki Nicole reaparece tras ruptura con Peso Pluma

«El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar», posteó la argentina en sus historias de Instagram.

En el polémico video que se hizo viral en redes sociales, al intérprete de Ella baila sola se le ve con la misma ropa que llevó al evento deportivo: una sudadera tipo jersey en color negro de la marca Balenciaga, gorra de la NFL y lentes obscuros, llegando a un lujoso casino con una joven de vestido entallado y pelo largo negro.

Días antes también circuló un clip en el que, presuntamente, Nicki Nicole camina con su mánager en un aeropuerto y al ser descubierta, apartó su mano de la de él. Hasta el momento, Peso Pluma no ha dado la cara a través de ninguna vía, pero su ahora exnovia agradeció el apoyo que el público le ha dado en los últimos días.

La cantante se presentó anoche en Guatemala ante miles de personas que le manifestaron su cariño de muchas maneras luego del escándalo y la ruptura de su relación con Peso Pluma, y cuyos detalles de su día a día solía compartir en sus redes, pero ya borró todas las imágenes, hoy ya nada existe.

¿Nicki Nicole dedica la ‘Britney Señal’ a Peso Pluma?

Aunque no mencionó el nombre de su exnovio, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, explicó que pese a lo que ha experimentado en los últimos días, sus fans merecían verla en concierto.

«Es muy importante para mí que estén acá esta noche. Saben que más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar, también somos personas y sentimos muchas cosas», comentó haciendo un gran esfuerzo por no llorar aunque la voz sí se le entrecortaba por momentos.

“Es un gran honor para mí, la verdad, y sé que se lo merecen, tengo que dar el show que se merecen y eso va a suceder, así que gracias de verdad, de corazón y vamos a seguir”, añadió ante las porras del público que disfrutó esa noche como un encuentro inolvidable con su artista favorita.

De acuerdo con algunos de los asistentes, Nicki Nicole no incluyó en su repertorio el tema Por las noches que solía cantar con Peso Pluma pero sí hizo la llamada Britney Señal mientras cantaba Entre Nosotros, misma que fue interpretada por sus fans como una dedicatoria especial para La Doble P.