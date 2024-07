Ni Nicola Porcella le tiene fe a Agustín Fernández, su amigo en La Casa de los Famosos México 2024

¿Nicola Porcella ya no apoyará a Agustín Fernández? Se queja de que está haciendo todo lo que le dijo que no realizará en La Casa de los Famosos México 2024.

A menos de una semana del estreno de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México ya están saliendo las personalidades de cada uno de los habitantes.

Sin embargo, tal parece que Agustín Fernández -de 34 años de edad- no está teniendo un gran inicio en La Casa de los Famosos México 2024.

Y es que no solo ha recibido críticas por no sobresalir en La Casa de los Famosos México 2024, sino que además algunos consideran que quiere copiar a lo que hizo su amigo Nicola Porcella, de 36 años de edad.

Consciente del trabajo de Agustín Fernández, Nicola Porcella se muestra enojado por el trabajo de su amigo y asegura que hay alguien más que se ha robado La Casa de los Famosos México 2024.

Agustín Fernández es una de las celebridades que corre el riesgo de salir en la primera semana de La Casa de los Famosos México 2024.

Y es que fue nominado por sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2024 y algunos creen que podría salir por la participación que ha tenido en el reality.

Nicola Porcella habló sobre la participación de Agustín Fernández en La Casa de los Famosos México 2024 y reconoció que no lo tiene muy feliz.

En la entrevista presentada por el programa Hoy, Nicola Porcella reconoció que Agustín Fernández no está haciendo nada de lo que él le recomendó.

“Le dije que no ande sin playera todo el día en la casa, le dije que muestre otras cualidades no solamente quitarse la playera y ser el guapo”NICOLA PORCELLA

Nicola Porcella destacó que primero Agustín Fernández debe de mostrar su personalidad, antes de querer conquistar al público con su físico.

“Yo creo que uno primero tiene que mostrar el corazón, primero es mostrar ser buena persona, honesto”NICOLA PORCELLA

En su conversación, Nicola Porcella resaltó la importancia de no tener una careta, pues considera que a La Casa de los Famosos México 2024 se debe de mostrar quién eres.

“Si vas a la casa y eres malo, eres malo, si eres bueno eres bueno, si eres divertido sé divertido, no mentir, no ponerse una careta”NICOLA PORCELLA

Nicola Porcella señaló que otro de los consejos que no está cumpliendo su amigo es hacer estrategias y es que Agustín Fernández ya se esta aliando con algunos habitantes.

“No hagas estrategias, también hizo estrategias. Le dije juega tú solo, no juegues con nadie, esta casa no es igual a la mía, no puedes pensar en hacer lo mismo”NICOLA PORCELLA

En su conversación, Nicola Porcella destacó que ahora Agustín Fernández deberá de cambiar la estrategia y fijarse con quién se está aliando.

“Va a tener que cambiar la estrategia con la que está jugando, va a tener que cambiar de grupo”NICOLA PORCELLA

Nicola Porcella cree que la nominación le va a ayudar a Agustín Fernández para que entienda que no está haciendo las cosas bien y que debe de cambiar.

“Espero que después de esta nominación yo sé que va a salir, comience a cambiar un poco”NICOLA PORCELLA

Nicola Porcella ya tiene claro quién se está robando La Casa de los Famosos México 2024

Aunque solo ha pasado una semana de La Casa de los Famosos México 2024, Nicola Porcella tiene claro quién se está robando todos los reflectores.

Nicola Porcella señaló que Shanik Berman se está llevando La Casa de los Famosos México 2024 y es que ha sorprendido con sus comentarios y acciones.

“Es la casa de Shanik”NICOLA PORCELLA

En la entrevista, Nicola Porcella reconoció que se divierte con todos los videos que han salido de Shanik Berman en La Casa de los Famosos México 2024.

Incluso señaló que ya va a realizar videos con Wendy Guevara y Poncho de Nigris de lo que ha dicho Shanik Berman en el reality.

“Me divierto con todos los clips, ahorita comencé a hacer TikToks con Wendy y Poncho de Shanik”NICOLA PORCELLA

Nicola Porcella destacó que no esperaba que Shanik Berman tuviera ese éxito en La Casa de los Famosos México 2024.

“No lo espere, pero son sorpresas que te dan la casa la verdad”NICOLA PORCELLA