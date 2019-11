Netflix y Nickelodeon anuncian alianza; producirán películas, series y contenido para niños

Las compañías Netflix y Nickelodeon confirmaron que trabajarán juntas en la producción de películas y series basadas en la biblioteca de Nick y otras de contenido original.

Según The Hollywood Reporter, la alianza se dio después del éxito que tuvieron las series Avatar: The Last Airbender, Rocko’s Modern Life, Invader Zim, The Loud House y Teenage Mutant Ninja Turtles, entre otras.

“Nickelodeon ha creado decenas de personajes que los niños adoran y por eso nos emociona contar historias completamente originales que vuelvan a imaginar y expandan los mundos que estos personajes habitan”, comentó la vicepresidenta de animación original en Netflix, Melissa Cobb.

También comentó que les gustaría seguir trabajando con Brian Robbins, Ramsey Naito y el equipo creativo de Nickelodeon, pujes están buscando llevar historias atrevidas a través de nuevas voces a la comunidad global de Netflix.

“El siguiente paso para Nickelodeon es seguir expandiéndose más allá de las plataformas lineales y nuestro acuerdo para crear contenido con Netflix es el camino clave hacia este objetivo”, afirmó Brian Robbins, CEO de Nickelodeon.

Recientemente Netflix estrenó un propio estudio de animación por la necesidad de crear contenido infantil y para adultos en esta guerra de la transmisión streaming.

Este acuerdo con Nick fortalece a Netflix contra otras streamers como Disney +, Apple TV + y pronto HBO Max, las cuales se centran en atraer a los jóvenes y a las familias a su servicio de suscripción.

Fuente: Sin Embargo