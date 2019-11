Netflix revela el primer tráiler de The Witcher, la historia épica que estrenará el 20 de diciembre

Después la información a cuenta gota sobre The Witcher, la nueva serie original de Netflix, la plataforma ha compartido por fin el primer tráiler.

El avance de tan sólo un poco más de dos minutos de duración podemos ver al actor Henry Cavill como protagonista en el papel de Geralt of Rivia, en el cual podemos conocer más acerca de su origen y la misión que los moverá dentro de la historia épica.

La serie, basada en la exitosa saga de libros del mismo nombre, sigue los pasos del cazador de monstruos Geralt, que habita en un mundo llamado “El Continente” junto con los humanos, elfos, hechiceros, gnomos y monstruos que pelean para sobrevivir dentro de la dualidad entre el bien y el mal.

Junto con este avance, la plataforma de contenido por streaming confirmó que la gran apuesta épica de Netflix llegará a las pantallas de los suscriptores el próximo 20 de diciembre.

En el reparto de la producción también se centran actores como Anya Charlotra (The ABC Murders), Freya Allan (The War of the Worlds, Into The Badlands), Jodhi May (Game of Thrones, Genius),Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude), MyAnna Buring (Ripper Street, Kill List), Mimi Ndiweni (Black Earth Rising), entre muchos otros más.

Fuente: Sin Embargo