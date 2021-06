Netflix rechazó invitación para Cannes 2021

Netflix respondió negativamente a la invitación de Cannes 2021 para que dos de sus próximas películas fueran exhibidas en el marco del prestigioso festival. Esta información se dio a conocer horas después de que se revelara la selección oficial para la 74° edición del célebre encuentro cinematográfico, la cual tendrá lugar del 6 al 17 de julio del año en curso.

En una reciente entrevista con Deadline, el actual director del Festival de Cannes Thierry Frémaux aseguró que tenía absoluta disposición para que las venideras cintas Blonde, de Andrew Dominik, y The Power of the Dog, de Jane Campion, tuvieran su premiere mundial en el magno evento fílmico. Ambas producciones son originales de Netflix —a cuyo catálogo arribarán en 2021— y son encabezadas por cineastas previamente reconocidos en Cannes: Dominik compitió por la Palma de Oro gracias a Mátalos suavemente (2012), mientras que Campion obtuvo ese máximo galardón debido a El piano (1993).

Por otro lado, el plan de Frémaux era que Blonde y The Power of the Dog se integraran en la categoría de Fuera de Competencia, y al parecer eso es lo que habría disgustado a la «N» roja.

«Netflix no quiere venir a Cannes, pero las invité de todos modos«, expresó el directivo. «Es importante, no somos nosotros los que rechazamos las películas de Netflix, es Netflix el que no quiere o no puede. Quieren entrar en la competencia, pero películas que son parte de la competencia deben ser estrenadas [a través de cines] en Francia«.

Recordemos que en la 70° edición de la prestigiosa ceremonia —acaecida en la primavera de 2017— Netflix pudo hacerse presente para la Palma de Oro gracias a los largometrajes The Meyerowitz Stories, de Noah Baumbach, y Okja, de Bong Joon-ho. Ello desató una oleada de polémica debido que se trataban de producciones que, al provenir de una plataforma de streaming, no tenían previsto ser distribuidas en pantalla grande. Como consecuencia, Cannes reglamentó que, a partir de 2018, toda cinta que aspirara a ser parte de la competencia debía comprometerse a ser exhibida en las salas de cine francesas.

¿Esta medida restrictiva cambiará en algún momento? Thierry Frémaux no descarta que Cannes se acople a los nuevos contextos del terreno audiovisual.

«Creo que en todo el mundo, la cuestión de las ventanas [de exhibición], de la protección de lo teatral, de la aparición de las plataformas, todo esto es un fenómeno fundamental del mundo de la imagen en movimiento y queremos que Cannes esté de alguna manera en el corazón de eso», dijo el francés en su reciente charla con Deadline. «Pero me gustaría que Netflix también esté en el centro de eso. Sin embargo, Netflix protege su sistema, sus suscriptores, sus clientes«.

Y agregó:

«Me hubiera encantado que participaran en Fuera de Competencia para mostrar además la calidad de su trabajo, la calidad de sus producciones. Pero para ver la calidad de sus producciones, hay que ir a Netflix. Afortunadamente, soy suscriptor y amo Netflix, pero mi trabajo es mostrar películas. También me encantaría mostrar películas de Netflix».

Fuente: CinePremiere