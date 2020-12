Netflix rechaza incluir una advertencia que aclare que su serie “The Crown” es ficción

Finalmente, Netflix ha comunicado que “no tiene planes” de agregar un de descargo de responsabilidad a “The Crown” que indique que su exitosa serie sobre la familia real británica es una obra de ficción.

En un comunicado, Netflix dijo que siempre ha presentado la serie, simplemente como eso: un drama de ficción.

La plataforma afirma que ya presenta la serie como un drama de ficción y no es necesario subrayarlo

“Siempre hemos presentado “The Crown” como una serie, y tenemos plena confianza en que nuestros subscriptores entienden que es una obra de ficción que se basa en general en eventos históricos”, afirman. “Como resultado, no tenemos planes, y no vemos la necesidad, de añadir una exención de responsabilidad “.

La semana pasada, el secretario de Cultura británico, Oliver Dowden, instó a Netflix a agregar un aviso al inicio de la serie que indicase que se trataba de una obra de ficción, a raíz de la controversia desatada con el estreno de la cuarta temporada.

Las cuestiones de fidelidad histórica no fueron un problema importante durante las temporadas anteriores del programa, que debutó en 2016 y rastrea el largo reinado de la reina Isabel II, que comenzó en 1952.

Pero la cuarta temporada actual se desarrolla en la década de 1980, una década divisoria en Gran Bretaña.

Los personajes incluyen a la primera ministra conservadora Margaret Thatcher, cuyo mandato de 11 años transformó y dividió a Gran Bretaña, y a la difunta princesa Diana, cuya muerte en un accidente automovilístico en 1997 paralizó a la nación y al mundo.

Algunos conservadores han criticado la representación en la serie de Thatcher, interpretada por Gillian Anderson.

A la primera mujer primera ministra de Gran Bretaña, que murió en 2013, se la retrata como enfrentada a la reina Isabel II -interpretada por Olivia Colman- en varias cuestiones hasta un punto que algunos dicen que es exagerado.

El creador de “The Crown”, Peter Morgan, cuyo trabajo también incluye dramas de historia reciente “The Queen” y “Frost / Ni xon ”, ha defendido su trabajo, diciendo que está minuciosamente investigado y es verdadero en espíritu.