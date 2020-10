Netflix planearía la tercera temporada de The Witcher, serie protagonizada por Henry Cavill

Netflix planea seguir expandiendo el universo The Witcher con precuelas, secuelas y series de animación. Mientras la filmación de la segunda temporada continúa con Henry Cavill a la cabeza, el servicio de streaming parece haber dado luz verde a la tercera temporada de la serie, aunque por el momento no ha habido confirmación oficial.

Según informa Redanian Intelligence, se ha agregado una tercera temporada de The Witcher a la base de datos de Writers Guild of America, lo que podría significar que la confirmación de los nuevos episodios se ha revelado antes incluso de que Netflix haga un anuncio oficial al respecto.

Por supuesto, aún pueden cambiar muchas cosas hasta que comience la producción de la tercera temporada, ya que la segunda tanda de episodios llegará al servicio de streaming en algún momento del próximo año, lo que quiere decir que la siguiente entrega no estará lista como mínimo hasta 2022.

Dado el éxito de la adaptación del popular videojuego The Witcher, no resulta extraño que Netflix ya piense en la continuación. Pero nada de esto será oficial hasta que los responsables de la serie o de la plataforma de streaming hagan un comunicado al respecto, algo que seguramente no ocurrirá hasta que la segunda temporada de The Witcher se estrene.

Los nuevos episodios traerán de vuelta a los personajes principales, Geralt de Rivia, Yennefer y Ciri, y en ésta ocasión utilizará una trama lineal en los capítulos, a diferencia de la primera temporada que resultó algo confusa para muchos espectadores debido a sus continuos saltos en el tiempo y a sus historias cruzadas.

Fuente: Sin Embargo