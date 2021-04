Netflix obtiene los derechos de los próximos estrenos de Sony, incluye Spider-Man, Venom y Jumanji

Netflix reforzó aún más su catálogo de películas el jueves en un acuerdo de varios años que lo convertirá en el nuevo hogar de transmisión de los principales estrenos de Sony Pictures en Estados Unidos.

A partir del próximo año, las nuevas películas de Sony se transmitirán exclusivamente a nivel nacional en Netflix después de sus funciones en cines. Eso incluye películas de franquicias populares como Spider-Man, Venom y Jumanji, y estrenos de 2022 que incluyen Morbius, Where the Crawdads Sing, Uncharted y Bullet Train.

El acuerdo también le da a Netflix una opción de primera vista en cualquier película que el estudio con sede en Culver City, California elija enviar directamente a la transmisión.

En un mundo de servicios de transmisión por secuencias que proliferan rápidamente, el trato, que alguna vez habría ido a las redes de cable premium, es una anomalía. Sony es el único estudio tradicional de Hollywood sin un servicio de transmisión propio. Walt Disney Co. tiene Disney+, Warner Bros. tiene HBO Max, Universal Pictures tiene Peacock y Paramount Pictures tiene Paramount+.

El acuerdo del miércoles reemplaza un acuerdo de larga duración entre Sony y Starz. No se revelaron los términos financieros. Durante la pandemia, Sony vendió previamente a Netflix Kevin Hart Fatherhood, The Mitchells Vs. The Machines y Wish Dragon. También envió Greyhound a Apple TV + y American Pickle a HBO Max.

“Sony Pictures es un gran socio y estamos encantados de ampliar nuestra relación a través de este acuerdo con visión de futuro”, dijo el director de cine global de Netflix, Scott Stuber. “Esto no solo nos permite llevar su impresionante lista de queridas franquicias cinematográficas y nueva IP a Netflix en los EU, Sino que también establece una nueva fuente de películas de estreno para los amantes de las películas de Netflix en todo el mundo”.

En el panorama cada vez más competitivo del streaming, Netflix, que tiene grandes bolsillos, ha estado expandiendo agresivamente su biblioteca de películas. El servicio de transmisión planea lanzar más de una película a la semana este año. También adquirió recientemente los derechos de múltiples secuelas de Knives Out en un acuerdo que supuestamente supera los 450 millones.

