Netflix libera las primeras imágenes del spin off Vikings: Valhalla

Tras el final de la serie el pasado enero con el estreno de la sexta temporada, el mundo de Vikingos se expandirá con Vikings: Valhalla, spin-off que ya rueda Netflix. La producción aún no tiene fecha de estreno, pero la plataforma ha lanzado un video detrás de las cámaras.

Si bien el adelanto no da información sobre la trama, sí muestra un vistazo a lo que será la estética de la ficción. En el clip se pueden ver varios enormes barcos vikingos y los entresijos de la grabación de una gran batalla.

“Vikings: Valhalla comienza a principios del siglo XI y narra las legendarias aventuras de algunos de los vikingos más famosos que jamás hayan existido: Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada y el rey normando Guillermo el Conquistador. Estos hombres y mujeres abrirán el camino mientras luchan por sobrevivir en un mundo en constante cambio y evolución”, reza la sinopsis de la serie.

La producción creada por Jeb Stuart estará ambientada un siglo después de los hechos relatados Vikingos, que llegó a su fin en 2020 tras seis temporadas. El spin- off estará protagonizado por Sam Corlett como Leif Eriksson, Frida Gustavsson como Freydis Eriksdotter, Jóhannes Haukur Jóhannesson como Olaf Haraldsson y David Oakes como Earl Godwin, entre otros.

“Decidimos que Valhalla no podía continuar con la historia de mi serie porque me había ocupado, de una forma u otra, de casi todos mis personajes principales y no quería inventar otros nuevos”, explicó Michael Hirst, creador de Vikingos, a ET.

“Quiero asegurarme de que seguirá teniendo las mismas cualidades, pero también poseerá otras para distinguir ambas series: que esté llena de poesía y espiritualidad y también que ames a los personajes”, esgrimió.

Set sail behind the scenes of Vikings: Valhalla #GeekedWeek pic.twitter.com/gr3RCCsbjJ — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 7, 2021

Fuente: Sin Embargo