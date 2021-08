Netflix lanza nuevo tráiler de serie animada de He-Man y los Amos del Universo en CGI

Netflix apuesta en grande con la franquicia de ‘He-Man y los Amos del Universo’ pues mientras que la pieza de Revelation, creada por Kevin Smith, es una especie de continuación de la serie original de los ochentas, He-Man and the Masters of the Universe es un remake de la saga con un nuevo estilo de animación CGI y una historia que establece al villano Skeletor como tío del príncipe Adam.

Si la animación de la nueva serie de He-Man te resulta muy familiar es porque también está a cargo del estudio CGCG, responsable de la serie de Guillermo del Toro, Trollhunters, además de House of Cool, que está detrás de Kid Cosmic. Jeff Matsuda (The Batman) y Susan Corbin (Voltron) son productores de la serie.

Este primer avance de He-Man y los Amos del Universo nos muestra a un joven Adam haciéndose con la mítica Espada del Poder para convertirse en el todopoderoso He-Man, mientras que Skeletor inicia su invasión de Eternia con el castillo de Grayskull como principal objetivo.

“En el planeta de Eternia, un joven príncipe perdido descubre los poderes de Grayskull y se transforma en He-Man, el Amo del Universo. La clásica batalla entre He-Man y el malvado Skeletor alcanza nuevas cotas mientras héroe y villano forjan nuevos y poderosos equipos. Una nueva generación de héroes que lucha por el destino de todos. Al final, ¿quién se convertirá en Amo del Universo?”, podemos leer en su descripción oficial.

Mientras que la primera parte de Masters of the Universe: Revelation se estrenó el pasado 23 de julio y una segunda parte ya está en desarrollo, He-Man and the Masters of the Universe se estrenará el próximo 16 de septiembre en el catálogo de series en Netflix.

