Netflix estrenará JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean

Durante un evento especial dedicado a JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean, Warner Bros. Japan reveló el primer trailer, una nueva imagen promocional, el equipo de producción y nuevos integrantes del reparto de la adaptación anime de la sexta parte del icónico manga de Hirohiko Araki. ¡Eso no es todo! Netflix estrenará la serie en exclusiva a nivel global en diciembre de 2021, antes de su emisión en la televisión japonesa a partir de enero de 2022.

Stone Ocean seguirá a cargo de David Production (Fire Force), quienes han producido todos los proyectos de la franquicia. Kenichi Suzuki y Yasuko Kobayashi vuelven como director en jefe y supervisor de los guiones, respectivamente. Toshiyuki Kato (codirector de JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable) es acreditado como director; Masanori Shino (Hunter × Hunter: The Last Mission) se encargará del diseño de personajes y Yūgo Kanno (JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable) compondrá la música.

Como se habia anunciado previamente, el ensamble de voces será encabezado por Ai Fairouz como Jolyne Cujoh. A ella se unen: Matsumi Tamura (Ermes Costello), Mariya Ise (F.F.), Atsumi Tanezaki (Emporio Alnino), Yuichiro Umehara (Weather Forecast), Daisuke Namikawa (Narciso Anastasia) y Daisuke Ono (Jotaro Kujo).

JoJo’s Bizarre Adventure comenzó su serialización en la revista Weekly Shōnen Jump en 1987 y pasó a las páginas de Ultra Jump en 2005. La editorial Shueisha ha recopilado la historia en 130 tomos hasta la fecha. El arco Stone Ocean fue publicado entre 1999 y 2003, abarcando un total de 17 volúmenes recopilatorios, que van del tomo 64 al 80 en la numeración general del manga.

Netflix brinda la siguiente sinopsis oficial de JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean:

“Año 2011. Florida, Estados Unidos. Jolyne Cujoh sufre un accidente de tránsito junto con su novio: una trampa por la cual la incriminan y la condenan a 15 años de cárcel. ¿Podrá liberarse algún día de esta prisión, de este océano de piedra? ¡Los destinos entrelazados de la familia Joestar y Dio libran la batalla final!”

Las cuatro temporadas previas adaptaron los arcos Phantom Blood y Battle Tendency (2012-2013); Stardust Crusaders (2015); Diamond Is Unbreakable (2016) y Golden Wind (2018-2019). Asimismo, el manga spin-off Así habló Kishibe Rohan, de Hirohiko Araki, inspiró cuatro cuatro OVAs que se sumaron en febrero pasado a Netflix.

