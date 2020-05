Netflix elimina una escena de ‘Volver al futuro II’ y sus seguidores en las redes no lo perdonan

Netflix ha sido criticada en las redes sociales luego de que varios usuarios notaran la falta de una escena en la película ‘Back to the future II’ (‘Regreso al futuro II’ en España, ‘Volver al futuro II’ en América Latina), incluida recientemente en el catálogo de la plataforma de ‘streaming’ en algunos países.

En una escena de la cinta, Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, consigue recuperar un almanaque deportivo, pero descubre que detrás de su portada se esconde en realidad un ejemplar de la revista Oh LàLà, que muestra mujeres con poca ropa.

En la versión original, cuando Marty ojea la revista, se observa su portada, en la que sale una modelo en un vestido corto. Luego, el joven se enoja y repite una y otra vez el nombre de la publicación. Sin embargo, en la versión de Netflix se omiten esos detalles.

De acuerdo con medios estadounidenses, la compañía ya reemplazó la versión alterada por la completa. Sin embargo, la omisión, que parece ser una censura por supuesto contenido para adultos, no pasó desapercibida entre los seguidores de la afamada trilogía. Muchos no entienden la decisión y otros la tachan de innecesaria, partiendo del hecho que desde el estreno de la película, en 1989, parece que nadie se ha quejado de esta escena en particular.

“¡Mala jugada! Cómo nosotros, los fans que vemos estas películas una y otra vez, no nos íbamos a dar cuenta cuando censuran una parte clásica de nuestras películas favoritas”, afirma un seguidor de la cinta en Twitter.

Por otro lado, el trabajo de edición, considerado además de mala calidad, ha instado a otras personas a ver con más cuidado cada una de las partes para saber si existen otras escenas perdidas. “Si editaron mal esta amada trilogía, quién sabe qué otras películas han manipulado sin que te des cuenta”, escribió otro internauta.

Asimismo, esta situación ha reabierto el tema de la censura, por la cual uno de los competidores de Netflix, Disney+, ya había sido criticado.

“No eres mejor que Disney. Inmediatamente cancelé mi suscripción (…) ¡Qué vergüenza! Odio la censura”, señaló disgustada otra persona.

“Esta mie*** de censura es la razón por la que sigo comprando medios físicos”. “Netflix dio un ejemplo fantástico de por qué los medios físicos son importantes. Puedo ver ‘Volver al futuro II’ en su formato original sin editar. Y pensé que Disney+ tenía un problema de censura”, opinaron otros usuarios en Twitter.

Fuente: RT