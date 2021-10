Netflix despide a la organizadora de la huelga de empleados trans motivada por el polémico monólogo del comediante Dave Chappelle

Tras desatarse una polémica en torno al monólogo ‘The Closer’ del comediante David Chappelle por el tratamiento que dio a la comunidad LGBTQ, Netflix decidió despedir a la organizadora de una huelga de empleados trans programada para el 20 de octubre que instaba a sus colegas a protestar contra el tratamiento de la situación por parte de la compañía.

La identidad de la mujer no se ha trascendido, aunque el portal The Verge precisa que se trata de una empleada afroamericana que actualmente está embarazada. El contrato de la trabajadora se rescindió bajo sospechas de que había filtrado a los medios los datos relativos al programa de Chappelle. En particular, se difundió la información sobre la cantidad de dinero pagada por Netflix por el ‘show’ y su alcance.

“Hemos despedido a una empleada por compartir información confidencial y comercialmente sensible fuera de la empresa. Entendemos que esta empleada puede haber estado motivada por la decepción y el dolor con Netflix, pero mantener una cultura de confianza y transparencia es fundamental para nuestra empresa”, confirmó la noticia a The Verge un portavoz del gigante tecnológico.

La controversia en torno al monólogo de Chappelle estalló el 7 de octubre, cuando la empleada transgénero Terra Field escribió en su cuenta de Twitter que la edición de Chappelle “ataca a la comunidad trans y la propia validez de transexualidad”. Además, Field intentó acceder a una reunión virtual de altos ejecutivos, para discutir la cuestión, pero no la dejaron entrar. Luego, Netflix suspendió a la Field y a otros dos empleados, aunque luego esta fue reincorporada a su puesto de trabajo.

Fuente: RT