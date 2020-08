Netflix cancela Desenfrenadas luego de su primera temporada, confirman protagonistas

Netflix continúa cancelando series, en esta ocasión la trama mexicana Desenfrenadas no fue renovada para una segunda temporada.

Mediante redes sociales, las protagonistas Coty Camacho y Bárbara López dieron a conocer la noticia sin dar muchos detalles al respecto.

“Amix pues los rumores son ciertos”, escribió Camacho en su cuenta de Twitter.

Mientras que López durante una dinámica de preguntas y respuestas fue cuestionada sobre el destino de la trama y mediante una historia de Instagram confirmó que no harían una segunda entrega.

“Pues no, no va a haber segunda temporada y no sabría decirles porqué”, aseguró.

A su vez, Tessa Ia compartió una serie de fotografías Behind the scenes de la trama, así como una publicación que fue acompañada de un mensaje dedicado al talento que “tienen las mujeres hambrientas de existir” y haciendo alusión al discurso que Carlota da en la serie.

“Somos desenfrenadas. No necesitamos likes solitarios a las 3 a.m. No necesitamos ser elegidas por sus ojos. Somos desenfrenadas y entre nosotras nos lamemos las heridas. Somos desenfrenadas, las que pierden todo por ser dueñas de su vida”, escribió la cantante.

Durante su semana de estreno Desenfrenadas se posicionó entre el gusto del público y como parte del contenido más visto del gigante de streaming.

La historia, también protagonizada por Lucía Uribe Bracho, gira en torno a tres jóvenes amigas que emprenden un viaje rumbo a Oaxaca, durante el transcurso conocen a otra chica que las cambia el destino a la par que comienzan a descubrir quiénes son realmente. Fue creada por Diego Martínez Ulanosky, la única temporada consta de diez episodios.

Este anuncio llega después de la cancelación de The Society, que ya había sido renovada para una segunda temporada pero su producción se vio afectada por el confinamiento, y I am not okay with this, la cual ya contaba con guiones escritos para su segunda entrega.

Fuente: Sin Embargo