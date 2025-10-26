Nelly Furtado dice adiós a la música luego de sufrir meses de ataques por su aumento de peso

Luego de relanzar su carrera musical al volverse viral en redes sociales con sus antiguos hits y conectar con nuevas generaciones, ahora, de manera sorprendente, la cantante Nelly Furtado dice adiós a los escenarios, un gesto que coincide o da por terminado un lapso de varios meses en los que la cantante canadiense fue objeto de ataques por su aumento de peso.

Nelly Furtado se despide de la música a 25 años de lanzar su álbum debut ‘Whoa, Nelly!’

A través de un mensaje que publicó en sus redes sociales, la cantante Nelly Furtado recordó los inicios de su carrera en la industria musical y aprovechó para anunciarle a sus fans que se despide de los escenarios.

Y aunque no citó los recientes ataques que ha sufrido por el evidente aumento de peso que ha tenido, y que la han vuelto blanco de constante ataques por su físico, la cantante de 46 años celebró sus logros, agradeció a sus fans y aseguró que buscará nuevos retos creativos que, dijo, considera “más adecuadas” a sus circunstancias actuales.

“Hoy hace 25 años se lanzó mi primer álbum, Whoa, Nelly! En la primera foto, tengo 20 años y estoy a punto de dar mi primer concierto como artista profesional en Lilith Fair. Fui a una tienda llamada «Original» en Queen West, Toronto, y compré ese vestido rosa y unos zapatos de plataforma brillantes para actuar. Fue muy significativo y mi yo artístico se sintió completamente realizado”, recordó Nelly junto a un par de imágenes que publicó en Instagram.

“25 años después, mi música ha llegado a una nueva generación de fans y no podría estar más feliz. En el año 2000, recuerdo sentir un propósito al esperar que algún niño desempolvara el vinilo de Whoa, Nelly! algún día en una tienda de discos y pensara que era genial o inspirador. ¡Así que nunca imaginé que habría tantas formas nuevas de descubrir música ‘antigua’ en 2025!”, confesó, al reconocer cómo ha vivido la forma en que se ha consumido música en el primer cuarto del siglo 21.

“Que tanta gente redescubra mi música ha sido surrealista y alegre. Ha sido muy divertido aprovechar esta oportunidad, volver a subirme a los escenarios y ver de cerca el verdadero poder perdurable de la buena música. Me ha hecho creer de verdad en la magia”, añadió.

Nelly Furtado dice adiós, feliz de dedicarse a la música y a pesar de las críticas por su cambio físico

Al hacer un recuento de lo significativo que ha sido para ella celebrar 25 años de su álbum debut Whoa, Nelly!, la cantante Nelly Furtado anunció que se despide del mundo de la música.

“Dejando todo esto de lado, he decidido alejarme de las presentaciones de ahora en adelante y dedicarme a otras actividades creativas y personales que considero más adecuadas para esta nueva etapa de mi vida”, escribió en sus redes.

“He disfrutado muchísimo de mi carrera y sigo amando componer música, ya que siempre lo he considerado un hobby que tuve la suerte de convertir en una profesión. Siempre me identificaré como compositora”, aseguró la intérprete de “I’m like a bird” y “Maneater”. “Estoy agradecida por todos los años de diversión, comunidad y asombro”.

Con mensaje a sus fans y colaboradores, Nelly Furtado se aleja del mundo de la música

En su mensaje de despedida, Nelly Furtado tuvo un mensaje especial para sus fans y colaboradores, quienes contribuyeron a hacer posible su carrera.

“Un agradecimiento infinito a todos los que han escuchado y vibrado con mi música y han asistido a alguno de mis conciertos. Los quiero y a sus corazones abiertos”, dijo.

“Agradezco profundamente a todos los que han trabajado tan duro para ayudarme a hacer realidad mis sueños pop, tanto a nivel creativo como organizativo. Agradezco a todos mis brillantes colaboradores y leales defensores”, añadió.

Finalmente, envió un mensaje de aliento y esperanza a los nuevos talentos que buscan hacerse de un lugar en el competido mundo de la industria musical.

“También deseo a la nueva generación de artistas muchos años de fructífera y apasionada actuación. La segunda imagen soy yo en Berlín este verano, comprendiendo por fin lo que significa recibir flores. ¡Gracias y buenas noches! Nelly”, concluyó.