Natalie Portman le responde a Scorsese; defiende películas de Marvel

La actriz Natalie Portman, quien regresará a su papel de “Jane Foster” en Thor: Love and Thunder, consideró que las películas del Universo Cinematográfico de Marvel permite a los espectadores escapar de su vida cotidiana.

Luego de la controversia que generó el realizador Martin Scorsese al considerar a los filmes del MCU como “parques temáticos”, Portman señaló a The Hollywood Reporter que hay espacio para todo tipo de cine.

En la sexta gala anual de Los Angeles Dance Project en el Hauser & Wirth del centro de la ciudad estadunidense, la actriz indicó que “no hay una sola forma de hacer arte”.

A principios de mes, Scorsese afirmó que ese tipo de películas no son cine y solo son “parques temáticos”.

No los veo. Lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine… Honestamente, lo más cerca que puedo pensar en ellos, tan bien hechos como están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo las circunstancias, son los parques temáticos. No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano”, indicó.