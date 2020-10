Natalia Barulich se molesta al ser cuestionada sobre Maluma y Neymar

Natalia Barulich saltó a la fama luego de participar en el video ‘Felices los cuatro’ de Maluma. Después inició una relación con el cantante la cual finalizó en 2019.

Desde ese momento ha sido vinculada sentimentalmente con Neymar. Tras la polémica por la canción Hawái, la modelo enfureció contra Javier Poza por no preguntarle sobre su carrera musical.

En su programa radiofónico, el periodista destacó que había buscado la entrevista para hablar sobre toda la polémica que se ha generado. Pero ella se molestó y señaló que pensó que era una conversación para hablar de su música.

Natalia Barulich acaba de lanzar su sencillo “Selva”, pero Javier Poza destacó en el que no es conocida por su trayectoria y que la mayoría de las personas sólo la conocen por su relación con Maluma y Neymar.

“Pensé que esto era una entrevista musical y realmente estoy tratando de promover mi canción, no mi vida personal. Esa era la impresión que tenía”

De esta manera la modelo puntualizó que no iba hablar de su vida privada ya que ella se encuentra enfocada en su carrera musical y se negó hablar sobre el tema.

“Y yo no le veo nada de malo en que ella hable de este tema, pero para ella prácticamente es algo que no se puede permitir, de hecho, se molestó muchísimo cuando le cuestionamos en este espacio sobre Neymar, sobre Maluma, sobre todo lo que se ha dicho sobre la canción Hawái”

Javier Poza

Por su parte Javier Poza puntualizó que debido a la actitud de la famosa no se pudo continuar con la entrevista y destacó que no debía molestarse por ser relacionada con dos hombres que han sabido destacarse en sus respectivos ámbitos profesionales.

“Qué lástima, caray. Sí era una entrevista para hablar de su música, pero después de lo exigente que se puso pues la entrevista ya no pudo seguir”

El periodista destacó que Natalia Barulich más allá de molestarte, debería de saber manejar los rumores sobre su relación con Maluma y Neymar.

“Otra cosa hubiera sido que ella se hubiera dado a conocer por su música antes de que se le relacionara con Maluma y Neymar. Ahí sí, pues no hubiese habido otra referencia que su música, pero le repito, no lo provocamos nosotros, es algo que ellos hicieron públicos”

Javier Poza

Javier Poza finalizó destacando que ella misma es la que está utilizando estos rumores para darle un empujón a su carrera.

“Ahora lo está aprovechando, dice que no, pero lo aprovecha para presentar su música, que más allá de que puede ser buena o no sin ese empujón promocional simplemente ni siquiera la entrevista se hubiese concretado, pero ya sabe cómo son este tipo de personalidades”

Javier Poza

Fuente: SDP