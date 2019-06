Naomi Watts confiesa que se siente presionada por la precuela de GOT; “da miedo”, dice

uego de Tronos puso su punto final definitivo hace un mes, con la emisión de su último capítulo en HBO. Y desde entonces, la enorme masa de seguidores que había desatado su fenómeno social ha puesto sus miras en la anunciada Bloodmoon, precuela de la serie protagonizada por Naomi Watts.

Ahora que esta ficción ha iniciado su rodaje en Irlanda del Norte, la actriz ha reconocido que siente la presión por recoger el testigo de la aclamada y premiada serie original. En declaraciones a AP, Watts confiesa que “es intimidante” y explica: “Como acaba de terminar la última temporada, todo el mundo se está volviendo loco. Todo está relacionado con Juego de Tronos. Todos los anuncios en la televisión, todos los artículos, todo tiene que ver con eso. Así que da miedo”.

Pese a ello, acepta el reto que considera “muy emocionante” y se muestra convencida de gustar a todos esos seguidores: “Tengo la esperanza de que esos fans vengan y encuentren algo nuevo e interesante en nuestro mundo también”. “Creo que no acabarán decepcionados”, vaticina la actriz.

Bloodmoon se ambientará cientos de años antes del arranque de la serie original. Explicará por qué “Los 7 Reinos” están organizados de esa manera, narrando los orígenes de las familias Stark y Lannister, así como el origen de los Caminantes Blancos.

Su reparto estará encabezado por Naomi Watts, que desveló sobre su papel que será “una carismática miembro de la alta sociedad que esconde un oscuro secreto”. Junto a ella habrá otros muchos nombres con experiencia en series como Miranda Richardson, John Simm , Naomi Ackie, Maquis Rodriguez , Sheila Atim, Richard McCabe y muchos más.

La principal responsable de la serie es Jane Goldman, quien ha creado la historia junto a George RR Martin y que ejercerá de showrunner. La producción ejecutiva se completa por nombres como los de Vince Gerardis, ya presente en Juego de Tronos, y Daniel Zelman (Bloodline), el exdirectivo de BBC Studios James Farrell y Jim Danger Gray (Orange is the New Black).

Los artífices de la adaptación de la saga iniciada con Canción de hielo y fuego, David Benioff y D. B. Weiss, no participarán en esta producción, al tener en camino, entre otras labores, una trilogía propia dentro del universo Star Wars.

