“Nadie Se Muere De Amor”: el pop íntimo y confesional de Kendall Peña

¿Realmente nadie muere de amor? Con esa pregunta nos recibe el nuevo sencillo de Kendall Peña, astro juvenil del pop costarricense, quien vuelve a sorprendernos con un cambio de estilo, pues amparado por la estética de la balada pop contemporánea, nos hace viajar por las emociones del desamor, la vulnerabilidad y la búsqueda personal.

“Nadie Se Muere De Amor”, nombre de esta canción, cuenta con un invitado de lujo, el cantante venezolano Marcelo Rubio, quien junto a Kendall construye un hermoso dueto, creando así una historia coral que se construye a partir de distintas visiones, con el fin de mostrar el caleidoscopio emocional que deja un corazón roto.

Cabe señalar que “Nadie Se Muere De Amor” es el cuarto capítulo de lo que será el siguiente álbum conceptual de Peña. En esta ocasión, la letra nos muestra el duelo más crudo: aceptar que, aunque todo mundo dice que “nadie se muere de amor”, el protagonista de la composición está convencido de que él podría ser el primero, capturando así la ansiedad y vacío que surgen cuando vemos a la persona que amamos con alguien más.

Gracias a este ejercicio narrativo, “Nadie Se Muere De Amor” rebasa los límites del pop confesional para imbuirnos en una atmósfera cinematográfica, cualidad que se debe tanto a la mezcla de voces como a la producción musical, diseñada para llegar a esas playlists de baladas tristes y confesiones modernas de amor no correspondido.

Con todo, Kendall Peña se consolida como uno de los artistas jóvenes más visionarios en la industria, pues con este adelanto, su próximo disco se convierte en una experiencia audiovisual única, donde cada canción y video es una pieza clave para entender una historia mucho más grande.

Así que no lo pienses más: si alguna vez has pensado que el desamor es capaz de deshacer un corazón, escucha “Nadie Se Muere De Amor” de Kendall Peña y Marcelo Rubio, ya disponible en todas las plataformas digitales.