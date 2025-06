‘My Universe’: La canción que Chris Martin le dedicó a Dakota Johnson

Chris Martin le dedicó a Dakota Johnson ‘My Universe’ durante un concierto en el O2 Shepherd’s Bush Empire de Londres.

La tarde del miércoles se dio a conocer la noticia de que Chris Martin y Dakota Johnson terminaron su relación después de ocho años juntos, informó una fuente a la revista People. «Esta vez parece definitiva», declaró el informante sobre la separación.

Sin embargo, durante todo el tiempo que estuvieron juntos protagonizaron varios momentos románticos, como cuando en octubre de 2021, Chris Martin le dedicó por primera vez My Universe a Dakota en un concierto que ofreció la en el O2 Shepherd’s Bush Empire de Londres.

Chris Martin le dedicó a Dakota Johnson ‘My Universe’

«Esta canción es sobre mi universo. Y ella está aquí», declaró el cantante británico mientras apuntaba hacia donde ella estaba entre el público.

Como era de esperarse, todos los presentes estallaron de emoción al ver que la actriz se encontraba en uno de los palcos frente al frente al escenario.

Sin embargo, esta dedicatoria se volvió una tradición en la mayoría de los conciertos de Coldplay, pues desde ese momento lo volvió a hacer en varios de los conciertos de la gira de la banda, algo que agradeció Dakota Johnson al apoyar a Chris Martin durante su gira desde 2021.

My Universe es una canción de Coldplay en colaboración con el grupo pop surcoreano BTS. El tema se lanzó el 24 de septiembre de 2021 y fue el segundo sencillo del noveno álbum de estudio de la banda británica, Music of the Spheres.

¿Qué dice la letra de ‘My universe’?

En la letra, Chris Martin resalta la importancia del amor por encima de las diferencias.

“Tú, tú eres mi universo, solo quiero ponerte en primer lugar. Tú, tú eres mi universo e iluminas mi mundo desde adentro. La oscuridad siempre ha sido más cómoda, dentro de la sombra que se hizo más larga Y dijeron que no podríamos estar juntos, porque venimos de lados diferentes” dice parte de la canción.

La letra utiliza la metáfora del universo para representar el amor y la relación que existe entre las parejas. «Junto a ti vuelo; cuando estoy sin ti estoy loco. Ahora ven y toma mi mano, estamos hechos el uno del otro».

“Tú, tú eres mi universo. En la noche me acuesto y te veo. Cuando llega la mañana, te veo despertar. Hay un paraíso que ellos no pueden capturar».