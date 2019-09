Murió el músico Daniel Johnston

El músico de culto Daniel Johnston murió en su casa este miércoles producto de un ataque al corazón, informaron medios como Rolling Stone y The Austin Chronicle. Tenía 58 años. La información fue posteriormente confirmada por Jeff Tartakov, ex manager del artista.

Johnston, quien fuera considerado como un outsider dentro de su oficio, no gozaba de buena salud en los últimos años, según The Austin Chronicle. Desde muy joven sufría de esquizofrenia y trastorno bipolar. Play

Su canción “True Love Will Find You In The End” fue reinterpretada por grandes artistas

“Habíamos estado batallando durante varios años con la salud de Daniel, y sus frecuentes estadías en los hospitales bloquearon sus esfuerzos creativos, sin embargo, él siguió dibujando y escribiendo canciones hasta el final“, dijo e Tartakov.

Ilustración de Daniel Johnston (Shutterstock)

Por otro lado, su hermano, Dick Johnston, declaró: “Habíamos esperado que llegara a un punto de estabilidad en el cual pudiera disfrutar de salir de gira. Acababa de regresar de una reciente estadía en un hospital y parecía estar en mejor estado, así que esto fue una sorpresa”.

El cantante será mejor recordado por sus reflexiones cautelosas, de alto tenor y simplistas sobre el amor y la vida en canciones como “Life in Vain”, “True Love Will Find You in the End” y “Walking the Cow”.

El ícono de la música indie de EEUU falleció producto de un ataque al corazón (Shutterstock)

Su voz atrajo a una serie de admiradores de alto perfil. Kurt Cobain solía usar una camiseta que representaba el álbum de Johnston “Hi, How Are You” (también un mural en Austin, Texas), y artistas como Tom Waits, Flaming Lips, Death Cab for Cutie, Bright Eyes y Beck han hecho versiones de sus canciones.

Kurt Cobain, líder de Nirvana, se declaró un gran admirador de la música de Johnston

Johnston era el menor de cinco hermanos. Nació el 22 de enero de 1961 en Sacramento, California. Su familia se mudó a New Cumberland, West Virginia, donde Daniel se enamoró de los Beatles y otros músicos de rock.

Hizo su primer álbum, Songs of Pain, en 1980, y tres años después con Hi, How Are You, que salió en el sello independiente Homestead, consiguió la notoriedad.

El documental The Devil and Daniel Johnston, que se estrenó en 2006 y fue premiado en festivales de cine, hizo resurgir su figura en la escena musical al explicar cómo está relacionada su obra con sus problemas psicológicos. “Daniel definitivamente va a ir al cielo porque ya estuvo en el infierno”, dice en la película su hermana Margy, recordando situaciones como un ataque psicótico durante un viaje en avión con su padre que terminó en un aterrizaje de emergencia y una internación en una clínica de salud mental. Play

Johnston lanzó su último álbum “Space Ducks: Soundtrack” en 2012 e hizo su última gira musical en 2017.

Shutterstock

Shutterstock

Shutterstock

Shutterstock

Daniel Johnston en un concierto en El Rey, Los Angeles, en julio de 2011 (Shutterstock)

Shutterstock

Fuente: Infobae