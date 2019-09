Murió el actor John Wesley a los 72 años

El reconocido actor John Wesley, recordado por haber interpretado al Dr. Hoover en “The Fresh Prince of Bel Air”, murió este domingo tras una larga batalla contra el mieloma múltiple, confirmó su familia al sitio especializado estadounidense Variety. Tenía 72 años.

Gerry Pass, gerente y productor de Wesley, dijo en un comunicado: “John Wesley fue un regalo para el mundo, porque su amabilidad y gracia están inmortalizadas en sus obras de teatro, televisión y cine. Estoy desconsolado por haber perdido a un querido amigo hoy “.

Nacido el 3 de agosto de 1947 en Luisiana, John Wesley Houston obtuvo un título de la Universidad de San Diego, y antes de comenzar a actuar y convertirse en una estrella de Hollywood, sirvió en el Ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam.

Durante su extensa carrera, trabajó con talentosos actores como Denzel Washington, Albert Finney, Barbra Streisand, Tim Burton y Morgan Freeman, entre otros.

Sylvester Stallone y John Wesley en “Stop! Or My Mom Will Shoot” (1992)

Chuck Norris, Cosie Costa, Joe Michael Terry, y John Wesley in “Missing in Action 2: The Beginning” (1985)

Veterano del teatro, la televisión y el cine, Wesley tiene más de 100 créditos en su extensa carrera, incluyendo “The Fresh Prince of Bel Air”, “Missing in Action”, “Big Fish”, “Stop, or My Mom Will Shoot”, “Siempre superados en número” con Laurence Fishburne y ” Martin “. También disfrutó de cameos en” Frasier “,” The Jefferson” y “Benson”.

Coprotagonizó el thriller “The Midnighters” en año 2016 de Julian Fort. Su último proyecto fue “Second Acts”, un cortometraje creado por Gerry Pass y dirigido por Anya Adams.

En su paso por el teatro se destacó en “Macbeth’ y “Juguetes en el ático”, de Lillian Hellman, en el Teatro Old Globe, que le valió un Premio Atlas al Mejor Actor de Reparto.

Fuente: Infobae