Murió Arturo Casanova, el actor de doblaje que dio voz al narrador de Caballeros del Zodiaco y a Morfeo en “Matrix”

Arturo Antonio Casanova Pérez participó con su voz en diferentes producciones como películas, series, animes; entre sus personajes más recordados están Morfeo en ambas entregas de Matrix, Gamabunta en Naruto y el tío Ben el El Hombre Araña 2 y 3. El actor falleció la tarde de este domingo supuestamente por una encefalopatía hepática.

Alguno de sus compañeros de doblaje y páginas dedicadas a este trabajo artístico compartieron la noticia y sus condolencias a través de las redes sociales. El actor de voz Juan Carralero compartió a través de su Twitter una imagen de Arturo junto a los personajes a los que prestó su voz y añadió una descripción despidiéndose de él. “Mi querido amigo mi Tío Phil acaba de partir al gran oriente. DEP gran Arturo Casanova”. Así despidió Juan Carralero a su amigo (foto: Twitter/@carralero_juan)

La página World Dubbing & New en español, la cual se especializa en el mundo del anime y del doblaje también lamentó la sensible pérdida de Casanova, que se caracterizaba por tener una voz extremadamente grave y profunda. “Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento del actor de doblaje Arturo Casanova (Q.E.P.D.), conocido por ser Gold Roger en el primer doblaje de One Piece y Gamabunta en Naruto. Enviamos nuestras sentidas condolencias a la familia ante esta irreparable pérdida.”

Las participaciones más reconocidas de Arturo fueron como el tío Phil Banks en las primeras cuatro temporadas de El príncipe del rap, Acerino en Halcones Galácticos, Brutus en Popeye el marino, y por ser quien presentaba los episodios de Los Caballeros del Zodiaco.

El actor prestó su voz para el personaje General Li en la película animada de “Mulán” (foto: Twitter/@DubbingWorldES)

En el mundo de los videojuegos participó en proyectos importantes con su voz como: Tahm Kench en League of Legends, el líder de la Orden de San Dumasen Batman: Arkham Knight y Winston en Overwatch y Overwatch 2.

Otra pérdida de una gran voz sucedió en mayo de este año, pues Osvaldo Trejo Rodríguez falleció a los 32 años por complicaciones de COVID-19. Su compañero y amigo Lalo Garza, quien es actor y director de doblaje, informó de su fallecimiento la madrugada del 06 de mayo a través de su cuenta de Twitter, en el tuit compartió su despedida. “Maldito bicho, te llevaste a mi amigo… Ya basta por favor. Descanse en paz mi querido @Osvi_wan. Me dueles mucho, Osvaldo. (con V de Vendetta, como decías tú)”, comentó Garza. Osvaldo Trejo fue hospitalizado por complicaciones al haberse contagiado de COVID-19 (Foto: Twitter / @El_Vortex // WallpaperCave)

Trejo fue hospitalizado el pasado 18 de abril en el Hospital Chivatito, en donde perdió la batalla contra el Coronavirus.

Osvaldo Trejo nació el 1 de noviembre de 1988 en la Ciudad de México. Su carrera actoral comenzó desde que estudiaba su carrera en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en donde decidió participar en un grupo teatral y colaboró en diversas obras como Sueño de una noche de verano de William Shakespeare.

Después de varias puestas en escena y diversas premiaciones en los concursos que ganó, se dio cuenta que la actuación era su pasión y fue incursionando en el doblaje, logrando ser un reconocido actor. Osvaldo Trejo estuvo 8 años en el mundo del doblaje (Foto: Twitter / @osvi_wan)

Entre sus trabajos más reconocidos está su doblaje como Tupp en Pokémon Sun & Moon, el Rey Fritz en Attack on Titan: The Final Season, Genya Shinazugawa en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Otta Magetta en Dragon Ball Super, Torah en Los siete pecados capitales y Almirante Akainu en One Piece Gold.

También destacó por su trabajo en series y videojuegos, como Detroit: Become Human, God of War como el Segador y al Capitán Opara en Overwatch.

