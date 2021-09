Murió a los 22 años Natasha Moctezuma, hermana de Frida Sofía

En el programa Sale el sol, el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, informó del fallecimiento de Natasha Moctezuma, a los 22 años, en algún punto de Estados Unidos, tras padecer problemas de pulmón.

“De #ÚltimoMomento informamos que falleció Natasha Moctezuma, media hermana de #FridaSofía. Tenía problemas de epilepsia y luchaba contra una enfermedad en el pulmón. Nuestras más sinceras condolencias a familia y seres queridos”, escribió en redes sociales el mismo programa.

Infante explicó que la joven, quien es hija de Pablo Moctezuma y Beatriz Pasquel, sufría de problemas de epilepsia, que la llevaron a trasladarse a la unión americana para someterse a una operación quirúrgica.

Además, enfatizó que la joven significaba una fuerza moral extra para Frida Sofía, quien entabló una lucha legal familiar, y Natasha le brindaba todo su apoyo.

En el último posteo de Natasha en Instagram, precisó:

“Y hoy más que nunca creo en mí, en mi capacidad y en mi talento para los idiomas, en mi seguridad y en el amor hacia mí… en mi fortaleza porque la vida me ha puesto muchísimas pruebas de salud y le he ganado a todo, porque se que seguiré ganándole a las pruebas porque esas mismas me han dado las armas. Hoy más que nunca quiero vivir, salir adelante, creo en mi y en mi amor propio como mujer que bastantes pruebas me tomó, pero hoy tengo el valor de decir que me amo más que a nadie. A veces hay que ser un poco egoístas… primero yo , segundo yo y tercero yo !!!! Las heridas del amor del pasado se crea cuando uno se cae y se levanta”

Excélsior