Jay-Z y Sean ‘Diddy’ Combs fueron acusados por una mujer de drogarla y violarla en una fiesta posterior a los MTV Video Music Awards 2000 en Nueva York cuando ella era una adolescente.

Una mujer que acusó hace unas a semanas a Jay-Z de haberla agredido sexualmente cuando tenía solo 13 años fue grabada admitiendo que él «no tuvo nada que ver» con lo sucedido.

Mujer que señaló a Jay-Z de violación admite que la acusación era falsa

La estrella de 55 años y Sean ‘Diddy’ Combs fueron señalados por una mujer anónima, quien los acusó de drogarla y violarla en una fiesta posterior a los MTV Video Music Awards de 2000 en Nueva York, cuando ella era aún una adolescente.

Sin embargo, la demanda fue desestimada el mes pasado. Recientemente, ABC News compartió una grabación en la que la acusadora, identificada solo como Jane Doe, conversa con dos investigadores privados.

En la grabación, uno de los investigadores pregunta: «¿Él sólo estaba allí, pero no tuvo nada que ver con ningún acto sexual hacia ti?».

La mujer responde con claridad: «Sí».

Luego, la mujer afirmó que su abogado, Tony Buzbee, la «presionó» para emprender acciones legales contra Jay-Z cuyo verdadero nombre es Shawn Carter.

Se le escucha decir: «Él fue quien me presionó a seguir adelante con él, contra Jay-Z».

Los investigadores indagaron: «¿Buzbee lo hizo?». Y ella confirmó: «Sí».

A pesar de esta declaración, el abogado negó tajantemente que hubiera presionado a Jane Doe para demandar a Jay-Z, quien tiene tres hijos con su esposa Beyoncé. El abogado calificó la acusación de ser una «mentira descarada».

Jay-Z demandó a la mujer que lo acusó de violación

En una entrevista con ABC News, el abogado aseguró que el testimonio de la mujer es completamente falso,

«En cuanto a la sugerencia de que presioné a Jane Doe a presentar una demanda contra Jay-Z, es una mentira descarada que es directamente contraria a todas las pruebas documentales», comentó.

Por su parte, Alex Spiro, el abogado de Jay-Z, insistió en que «la cinta habla por sí misma» y subrayó que no quedaba duda de la inocencia de su cliente.

Spiro señaló a la cadena: «Ella dice en términos inequívocos que el Sr. Carter no hizo esto. Es efectivamente una mentira, y la única razón por la que el Sr. Carter está involucrado en esto es porque ella fue presionada a involucrarlo».

En una declaración bajo juramento, la acusadora insistió en que mantenía sus afirmaciones originales, aunque retiró la demanda por «miedo a la intimidación y las represalias de Jay-Z» y de sus seguidores.

A pesar de sus declaraciones, la mujer negó haber dicho a los investigadores que Buzbee la había buscado como cliente o que la había incentivado a presentar una demanda falsa. Aseguró sentirse «intimidada y aterrorizada» cuando fue confrontada en la puerta de su casa.

No obstante, Spiro aclaró que los investigadores no la coaccionaron ni amenazaron, y añadió: «Ella voluntariamente se reunió y habló con ellos y les dijo su verdad, que bajo ninguna circunstancia el Sr. Carter hizo esto. La única razón por la que él está involucrado en esto es que ella fue presionada a presentarlo por un abogado. El Sr. Carter no conoce a Jane Doe, nunca se reunió con Jane Doe. No hay verdad en nada de esto».

Jay-Z demandó tanto a la acusadora como a su abogado por difamación, algo que ambos han negado, y está decidido a «seguir adelante» con su vida.

En la demanda, Jay-Z afirmó que las acusaciones de violación contra él eran «falsas» y «malintencionadas», acusando a la mujer y sus abogados de intentar extorsionarlo mediante una amenaza con una «carta de demanda» privada.