Muere Toots Hibbert, figura histórica del reggae

El cantante jamaicano Toots Hibbert, figura histórica del reggae, murió el viernes a los 77 años de edad en un hospital de Kingston en el que había ingresado por problemas respiratorios.

Con mucho pesar anunciamos la muerte de Frederick Nathaniel “Toots” Hibbert esta noche”, anunció su grupo Toots & the Maytals en las redes sociales.

Aunque sea menos famoso que su compatriota Bob Marley, el origen del reggae se le atribuye a Toots Hibbert con una canción estrenada en 1968, “Do the Reggay”.

El género musical, estrechamente vinculado al rastafarismo, el movimiento espiritual que sacraliza al emperador etíope Haile Selassie y promueve el uso de la marihuana, tuvo un gran éxito mundial gracias sobre todo a Bob Marley (1945-1981) y su grupo, the Wailers.

Mick Jagger también homenajeó al cantante jamaicano. “Muy triste al enterarme de la muerte de Toots Hibbet”, tuiteó la estrella de los Rolling Stones. “Tenía una voz tan poderosa, y en el escenario ponía toda su energía. Una gran pérdida para el mundo de la música”.

En un retrato del cantante jamaicano publicado el año pasado en la revista Rolling Stone, el guitarrista del mítico grupo de rock, Keith Richards, alabó a Toots Hibbert. “Como cantante es increíble”, dijo. “Su voz me recuerda mucho a la de Otis Redding”.

Nacido en May Pen, en Jamaica, en 1945, Hibbert era el benjamín de una familia de siete niños. Creció cantando música gospel en el coro de una iglesia baptista.

Como un hombre orquesta podía tocar todos los instrumentos utilizados en su grupo.

Acababa de estrenar un álbum, “Got To Be Tough”, el esperado regreso de su grupo Toots & the Maytals, y había dado sus últimos conciertos en enero de 2020.

