Muere rapero Juice Wrld tras sufrir convulsión en aeropuerto

Jarad A. Higgins, mejor conocido como Juice Wrld, falleció este domingo 8 de diciembre a los 21 años, luego de haber sufrido convulsiones en el aeropuerto Midway de Chicago, informó la Agencia Notimex.

De acuerdo con medios estadounidenses, quienes citaron fuentes policiales, el rapero experimentó una convulsión mientras caminaba en el aeropuerto antes mencionado, por lo que fue llevado a un hospital, donde falleció minutos más tarde, confirmaron.

“Un hombre de 21 años sufrió una emergencia médica y fue trasladado al Advocate Christ Medical Center en Oak Lawn, donde fue declarado muerto”, anunció al respecto el Departamento de Policía de Chicago

El originario de Chicago, Illinois, disfrutó de una meteórica carrera en la música, luego de que en 2015 comenzara a compartir sus canciones, que mezclaban rock con hip-hop, por medio de un sitio web para creadores independientes.

En 2017, lanzó su sencillo Lucid dreams, el cual llamó la atención de una compañía disquera trasnacional, con quien relanzó la canción y se colocó en el número dos de las listas de popularidad del género. En 2018, lanzó su álbum debut Goodbye & Good Riddance.

Durante el verano de 2018 también lanzó un EP, dedicado a los raperos XXX Tentation y Lil Peep; un álbum colaborativo con el cantante Future, llamado Wrld on Drugs, y grabó una canción original para la banda sonora de Spider-Man: Into the Spider-Verse.

En la primavera de 2019, Juice lanzó su segundo larga duración titulado Death race for love, que alcanzó la primera posición en la lista de popularidad, y que lo llevó a una gira por Europa con la estrella pop Nicki Minaj.