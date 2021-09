Muere Michael K. Williams, actor de ‘The Wire’

El actor Michael K. Williams fue encontrado muerto este lunes en su residencia de Nueva York, tenía 54 años; alcanzó la fama en 2002 gracias a su aclamado papel de Omar Little en la serie de HBO, The Wire.

Aunque de momento se desconoce la causa exacta de su muerte, diferentes medios han dado a conocer que la policía neoyorquina halló instrumentos de drogas cerca de su cuerpo.

La empresa HBO mostró sus condolencias en redes sociales para el actor que participó en diferentes producciones de la cadena a lo largo de su carrera. The Wire (2002-2008), Boardwalk Empire (2010-2014), The night of (2016) y Lovecraft Country (2016-2020) fueron sus principales aportaciones en la pantalla chica.

“Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Michael Kenneth Williams, miembro de la familia de HBO durante más de 20 años. Si bien el mundo es consciente de su inmenso talento como artista, conocimos a Michael como un querido amigo amado por todos los que tuvieron el privilegio de trabajar con él. Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia por esta inconmensurable pérdida”, escribió HBO.

Nacido en Nueva York en 1966, Williams se dio a conocer gracias a la aclamada The Wire. Esta serie es considerada como uno de los mejores programas de crimen que se han hecho en la historia de la televisión. Su personaje de atracador de Baltimore le abrió la puerta en el mundo del espectáculo.

Su talento le valió el reconocimiento de la crítica, llegó a ser nominado en tres ediciones de los Premios Emmy a mejor actor de reparto destacado en una serie limitada o película por sus trabajos en When they see us, The night of y Bessie.

Otros títulos importantes fueron: Hap y Leonard, 12 horas para sobrevivir, Sed de venganza, El infiltrado, 12 años de esclavitud y la más reciente El traficante, de 2021. Actualmente aparece en la lista para el Premio Primetime Emmy al Mejor Actor de reparto en una Serie Dramática por su papel en Lovecraft.